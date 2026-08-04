Навіть якщо вам пише начальник: коли можна сміливо ігнорувати робочий чат

Трудовий кодекс має закріпити норми етики

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Проєкт нового Кодексу про працю України, який готується до повторного подання до Верховної Ради, забороняє роботодавцю турбувати працівника в неробочий час.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

"Новий трудовий кодекс забороняє роботодавцю звертатись, телефонувати або писати працівнику в неробочий час", — сказала вона.

Своєю чергою, провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко поділилася з "Телеграфом" своїм ставленням до цього питання. Правила етикету говорять, що після завершення робочого часу, людина може не відповідати на листи та дзвінки, які стосується роботи.

"Я знаю людей, у яких є по два телефони, по два номери, тобто один – для роботи, а інший – для знайомих, друзів і членів сім'ї. По завершенню робочого дня, вони вимикають робочий телефон й займаються суто особистими справами", – сказала Адаменко.

Водночас вона зазначила, що у бізнесі дійсно можуть бути випадки, коли навіть після 21:00 виникають термінові питання, які вимагають негайної реакції.

Наталія Адаменко. Фото: Відкриті джерела

"І тоді, безумовно, це буде виняток з правил. В такому випадку керівник або колега має перепросити та написати або сказати: "Вибачте, будь ласка, що я вас турбую в час, коли вже закінчилась робота, але…" і далі по тексту", – пояснила експертка.

Разом з тим вона вважає, що працівник, який отримав повідомлення з роботи у вільний час, має змогу написати: "Вибачте, але я не можу зараз розмовляти". Адже людина може бути в театрі, на дні народження, будь-де. А якщо робочий телефон був вимкнутий, до співробітника не може бути ніяких претензій.

Нагадаємо, прийти в гості вважається не ввічливим без попередньо дзвінка, проте новий час приніс нове правило — все частіше про спілкування телефоном рекомендують домовлятись попередньо у месенджерах. Експертка з етикету розповіла, чи дійсно цього вимагає ввічливість.