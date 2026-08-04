Строит дом без помощи мастеров в 83 года: история пенсионера, удивившего всех

Француз решил собственноручно построить дом мечты и уже существенно сэкономил на строительстве

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во Франции 83-летний пенсионер Жан Лаком вместе с женой отважился на необычный эксперимент — супруги самостоятельно строят дом без привлечения мастеров. Пара приобрела участок в сельской местности и уже больше года работает над жильем собственноручно.

Подробнее об этой истории рассказало издание ICI.

Супруги нашли идеальное место среди полей в коммуне Бландуэ-Сен-Жан. Работы продолжаются активно, и даже в июле мужчина выходит на строительство каждый день, кроме воскресенья. Пока он еще проживает в другом городе, но большую часть времени проводит на новом участке.

Он сам заливал бетонное основание, возводит стены и даже изготовил каркас дома. Части конструкции мужчина подготовил дома, а уже на месте собрал их вместе. По словам пенсионера, многие знакомые удивляются его решению и называют его "сумасшедшим", однако он уверяет, что имеет достаточно сил для такой работы.

Супруги нашли идеальное место среди полей

Мужчина всю жизнь работал на строительстве, поэтому имеет соответствующие навыки. То, чего не знает, он изучает самостоятельно — в частности, с помощью интернета. Он признается, что это значительно упрощает процесс и позволяет быстро находить нужную информацию.

Дом площадью около 60 квадратных метров обойдется супругам примерно в 30 тысяч евро. По подсчетам Жана, если бы они обратились к профессиональным мастерам, расходы были бы по меньшей мере втрое больше. В то же время, это позволило бы сэкономить время и силы.

Пока мужчина продвигается даже быстрее, чем планировал. Он шутит, что иногда опережает свой график, но не считает это проблемой.

В ближайшие месяцы Жан планирует завершить утепление стен и продолжить внутренние работы. Супруги рассчитывают полностью завершить строительство примерно через год.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем удивляет один из уникальных домов мира, внутри которого тише, чем в библиотеке (фото)