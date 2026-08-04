Строит дом без помощи мастеров в 83 года: история пенсионера, удивившего всех
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Француз решил собственноручно построить дом мечты и уже существенно сэкономил на строительстве
Во Франции 83-летний пенсионер Жан Лаком вместе с женой отважился на необычный эксперимент — супруги самостоятельно строят дом без привлечения мастеров. Пара приобрела участок в сельской местности и уже больше года работает над жильем собственноручно.
Подробнее об этой истории рассказало издание ICI.
Супруги нашли идеальное место среди полей в коммуне Бландуэ-Сен-Жан. Работы продолжаются активно, и даже в июле мужчина выходит на строительство каждый день, кроме воскресенья. Пока он еще проживает в другом городе, но большую часть времени проводит на новом участке.
Он сам заливал бетонное основание, возводит стены и даже изготовил каркас дома. Части конструкции мужчина подготовил дома, а уже на месте собрал их вместе. По словам пенсионера, многие знакомые удивляются его решению и называют его "сумасшедшим", однако он уверяет, что имеет достаточно сил для такой работы.
Мужчина всю жизнь работал на строительстве, поэтому имеет соответствующие навыки. То, чего не знает, он изучает самостоятельно — в частности, с помощью интернета. Он признается, что это значительно упрощает процесс и позволяет быстро находить нужную информацию.
Дом площадью около 60 квадратных метров обойдется супругам примерно в 30 тысяч евро. По подсчетам Жана, если бы они обратились к профессиональным мастерам, расходы были бы по меньшей мере втрое больше. В то же время, это позволило бы сэкономить время и силы.
Пока мужчина продвигается даже быстрее, чем планировал. Он шутит, что иногда опережает свой график, но не считает это проблемой.
В ближайшие месяцы Жан планирует завершить утепление стен и продолжить внутренние работы. Супруги рассчитывают полностью завершить строительство примерно через год.
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