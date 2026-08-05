Такого никто не ожидал: в доме 1920 года обнаружили тайную комнату в стене (фото)

Новые владельцы даже не подозревали, что за одной из стен скрывалась тайна

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Висконсине (США) семья приобрела дом, построенный еще в 1920 году, после чего решила сделать там ремонт и постепенно восстановить его исторический вид. Однако во время демонтажа одной из стен они наткнулись на неожиданную находку, полностью изменившую их представление о доме.

Подробнее об этом рассказало издание Mynet.

По словам владельцев, дом был ветхим, но находился в хорошем состоянии. Во время ремонта они хотели только обновить интерьер и вернуть жилищу его аутентичный вид. Когда рабочие начали разбирать одну из стен, выяснилось, что за ней скрывается отдельное пространство, о существовании которого никто даже не догадывался.

Неожиданная находка

Оказалось, что внутри была скрыта часть дома, много лет остававшаяся полностью изолированной от основных комнат. Судя по состоянию помещения, в него не заходили десятилетиями. Старые деревянные конструкции, отделочные элементы и другие детали буквально "законсервировались" во времени, создав эффект настоящей исторической капсулы.

Новые владельцы признались, что отнюдь не ожидали такого открытия. По их словам, сначала они подумали, что наткнулись только на техническую полость между стенами. Однако после того, как отверстие стало больше, стало ясно: за перегородкой скрывалось полноценное помещение.

Фото и видео находки быстро приобрели популярность в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали, зачем бывшие владельцы могли скрыть эту комнату. Одни предполагали, что это было складское помещение или старый чердак, другие выдвигали версии о тайном кабинете или тайнике.

Специалисты отмечают, что в домах начала ХХ века подобные открытия не являются большой редкостью. За годы эксплуатации здания неоднократно перестраивали, меняли планировку или просто закрывали отдельные помещения, поэтому об их существовании могли забыть даже предыдущие владельцы.

История еще раз доказала: старые дома иногда скрывают неожиданные секреты, которые способны удивить даже опытных реставраторов. И обычный ремонт может превратиться в настоящую археологическую экспедицию прямо в собственном доме.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", украинка показала загадочную находку на чердаке: догадайтесь, как это использовали в 60-х.