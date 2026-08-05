Легендарная шевелюра Трампа вмиг слетела на новом видео
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Знаменитой укладки американского лидера как не бывало
В сети набирает популярность видеоролик с президентом США Дональдом Трампом, который стал поводом для новой волны шуток и насмешек.
Американцы обратили внимание на неловкий момент, произошедший во время выхода американского лидера из вертолета Marine One: сильный порыв ветра приподнял его знаменитую прическу, открыв значительную часть головы.
Кадры были сняты в воскресенье, когда 80-летний Трамп покидал вертолет после визита в Нью-Джерси и готовился вернуться в Белый дом, пишет irishstar. На видео видно, как глава государства осторожно спускается по трапу, держась за поручни обеими руками. Однако сразу после приземления сильный ветер растрепал его волосы, а привычная укладка с зачесанными набок светлыми волосами на несколько секунд изменилась.
Holy shit. Trump’s entire head of hair nearly walked off his head with the wind.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 3, 2026
He would absolutely HATE if this was shared right now across the internet. You know what to do. pic.twitter.com/a47ZE8f1Ek
Ролик быстро распространился в соцсети X. Критически настроенные к Трампу пользователи начали публиковать ироничные комментарии, утверждая, что ветер якобы "раскрыл тайну" его прически. "Черт возьми. Вся шевелюра Трампа чуть не сорвалась с его головы из-за ветра", — написали авторы одного из сообщений в сети X.
Другие пользователи также не сдерживали сарказм. "Его волосы отчаянно пытаются вырваться из-под власти тирана", — написал один из комментаторов. Другой пошутил: "Какой хороший клей держит его парик".
Стоит отметить, что внешний вид и состояние здоровья американского лидера уже не раз становились предметом публичных обсуждений. В июне 2026 года его появление на саммите G7 во Франции вызвало новые разговоры о возможных изменениях в состоянии президента. Пользователи и СМИ также обращали внимание на заметное изменение его внешности, включая проблемы с потерей волос.