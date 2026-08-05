Легендарная шевелюра Трампа вмиг слетела на новом видео

Знаменитой укладки американского лидера как не бывало

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В сети набирает популярность видеоролик с президентом США Дональдом Трампом, который стал поводом для новой волны шуток и насмешек.

Американцы обратили внимание на неловкий момент, произошедший во время выхода американского лидера из вертолета Marine One: сильный порыв ветра приподнял его знаменитую прическу, открыв значительную часть головы.

Кадры были сняты в воскресенье, когда 80-летний Трамп покидал вертолет после визита в Нью-Джерси и готовился вернуться в Белый дом, пишет irishstar. На видео видно, как глава государства осторожно спускается по трапу, держась за поручни обеими руками. Однако сразу после приземления сильный ветер растрепал его волосы, а привычная укладка с зачесанными набок светлыми волосами на несколько секунд изменилась.

Holy shit. Trump’s entire head of hair nearly walked off his head with the wind.



He would absolutely HATE if this was shared right now across the internet. You know what to do. pic.twitter.com/a47ZE8f1Ek — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 3, 2026

Ролик быстро распространился в соцсети X. Критически настроенные к Трампу пользователи начали публиковать ироничные комментарии, утверждая, что ветер якобы "раскрыл тайну" его прически. "Черт возьми. Вся шевелюра Трампа чуть не сорвалась с его головы из-за ветра", — написали авторы одного из сообщений в сети X.

Другие пользователи также не сдерживали сарказм. "Его волосы отчаянно пытаются вырваться из-под власти тирана", — написал один из комментаторов. Другой пошутил: "Какой хороший клей держит его парик".

Стоит отметить, что внешний вид и состояние здоровья американского лидера уже не раз становились предметом публичных обсуждений. В июне 2026 года его появление на саммите G7 во Франции вызвало новые разговоры о возможных изменениях в состоянии президента. Пользователи и СМИ также обращали внимание на заметное изменение его внешности, включая проблемы с потерей волос.