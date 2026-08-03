Вынесла даже трусы: как наказали украинку, обворовавшую сразу и "АТБ", и "Фору"

После пяти штрафов снова взялась за старое

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Жительница Киева за два дня совершила две кражи в супермаркетах, вынеся продукты, бытовые товары и одежду.

В постановлении суда указано, что это были не первые подобные правонарушения — в течение последнего года ее уже неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные эпизоды.

Как указано в материалах дела, оба эпизода произошли в середине июня 2026 года на улице Энтузиастов.

Сначала женщина, по данным суда, вынесла из магазина "Фора" товары на сумму 2058 гривен. Среди них были туалетная бумага, кофе, сыр камамбер, минеральная вода и другие продукты.

Уже на следующий день, по данным суда, женщина совершила еще одну кражу — на этот раз в магазине "АТБ". Она вынесла товаров на 2922 гривны, среди которых были хлеб, шоколад, сыр, шампунь, женские трусы и мужские носки.

Поскольку закон предусматривает более строгое наказание за повторное в течение года мелкое хищение чужого имущества, суд учел предыдущие административные взыскания женщины. К материалам дела были приобщены пять постановлений различных районных судов Киева, которыми ее уже признавали виновной в совершении аналогичных правонарушений. На судебное заседание она не явилась и никаких объяснений суду не предоставила.

Решение суда

В итоге суд объединил оба эпизода в одно производство. За каждую кражу женщине назначили штраф в размере 5100 гривен, однако в соответствии с частью 2 статьи 36 КУоАП окончательным наказанием стал один штраф в таком же размере — 5100 гривен. Кроме того, она должна уплатить судебный сбор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщину поймали на краже в "АТБ" — но судья не могла ее наказать.