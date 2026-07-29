Едва поместился в кадр: украинец похвастался невероятным трофеем, который выловил в Днепре (фото)

Рыба едва поместилась в кадр

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Каменском в Днепропетровской области рыбак показал улов, который сразу привлёк внимание пользователей соцсетей. Мужчине удалось вытащить из Днепра большого сома.

Фотографию трофейной рыбы украинец опубликовал в Threads.

Рыбак похвастался большим уловом. Фото: boris_ukrainec/threads

"Вот такого красавца я поймал на выходных на реке Днепр в городе Каменское", — написал автор сообщения.

Других подробностей о весе или длине рыбы мужчина не сообщил.

Чем особенный сом

Сом обыкновенный — одна из крупнейших пресноводных рыб Европы и самый большой хищник украинских рек. Взрослые особи могут достигать более 2 метров в длину, а их вес иногда превышает 100 килограммов. В то же время чаще всего рыбакам попадаются экземпляры весом от 10 до 30 килограммов.

Сом обыкновенный. Фото: ifr.darg.gov.ua

Узнать сома можно по характерным признакам:

длинное вытянутое тело без чешуи;

широкая плоская голова;

огромная пасть;

два длинных уса на верхней челюсти и четыре более коротких — на нижней;

тёмная окраска спины и более светлое брюхо.

Сом — ночной хищник. Он охотится преимущественно на рыбу, лягушек, раков и других водных обитателей, а днём прячется в глубоких ямах, возле коряг или под крутыми берегами.

Где водится эта рыба

В Украине сом распространён в бассейнах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца, Дуная и других крупных рек. Также его можно встретить в водохранилищах и больших озёрах с достаточной глубиной.

Особенности сома. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Река Днепр считается одним из лучших мест для обитания этой рыбы благодаря значительной площади водоема, глубоким участкам и достаточной кормовой базе. Большие экземпляры встречаются нечасто, поэтому каждый подобный улов традиционно привлекает внимание как рыбаков, так и пользователей соцсетей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах успешной рыбалки в разное время дня.