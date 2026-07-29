Едва поместился в кадр: украинец похвастался невероятным трофеем, который выловил в Днепре (фото)
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Рыба едва поместилась в кадр
В Каменском в Днепропетровской области рыбак показал улов, который сразу привлёк внимание пользователей соцсетей. Мужчине удалось вытащить из Днепра большого сома.
Фотографию трофейной рыбы украинец опубликовал в Threads.
"Вот такого красавца я поймал на выходных на реке Днепр в городе Каменское", — написал автор сообщения.
Других подробностей о весе или длине рыбы мужчина не сообщил.
Чем особенный сом
Сом обыкновенный — одна из крупнейших пресноводных рыб Европы и самый большой хищник украинских рек. Взрослые особи могут достигать более 2 метров в длину, а их вес иногда превышает 100 килограммов. В то же время чаще всего рыбакам попадаются экземпляры весом от 10 до 30 килограммов.
Узнать сома можно по характерным признакам:
- длинное вытянутое тело без чешуи;
- широкая плоская голова;
- огромная пасть;
- два длинных уса на верхней челюсти и четыре более коротких — на нижней;
- тёмная окраска спины и более светлое брюхо.
Сом — ночной хищник. Он охотится преимущественно на рыбу, лягушек, раков и других водных обитателей, а днём прячется в глубоких ямах, возле коряг или под крутыми берегами.
Где водится эта рыба
В Украине сом распространён в бассейнах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца, Дуная и других крупных рек. Также его можно встретить в водохранилищах и больших озёрах с достаточной глубиной.
Река Днепр считается одним из лучших мест для обитания этой рыбы благодаря значительной площади водоема, глубоким участкам и достаточной кормовой базе. Большие экземпляры встречаются нечасто, поэтому каждый подобный улов традиционно привлекает внимание как рыбаков, так и пользователей соцсетей.
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