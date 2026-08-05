Откажитесь от кондиционера для белья на месяц и результат вас удивит

Эксперимент показал, что добавка к стирке нужна далеко не всегда

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Многие люди добавляют кондиционер к каждой стирке, считая его обязательным средством для мягкости и приятного аромата одежды. Однако один мужчина решил полностью отказаться от кондиционера для белья в месяц и поделился неожиданными результатами эксперимента.

Подробнее о них рассказала Dakikha.

В течение четырех недель эксперимента все вещи стирались только стиральным порошком или гелем без использования кондиционера. Самым заметным изменением стал запах: одежда перестала иметь ярко выраженный парфюмированный аромат.

В то же время футболки, спортивная одежда, постельное белье и другие текстильные изделия не утратили своего качества. Более того, постель, по словам автора эксперимента, осталась удивительно мягкой даже без специального средства.

Больше всего удивили полотенца. После примерно четырех циклов стирки они стали менее пушистыми, однако стали значительно лучше впитывать воду. Это подтверждает мнение экспертов, отмечающих, что кондиционер может оставлять на ткани тонкий защитный слой.

Еще одним неожиданным плюсом стала чистота стиральной машины. По словам пользователя, в отсеке для кондиционера больше не скапливались остатки средства, которые со временем могут образовывать налет. Кроме того, спортивная одежда дольше сохраняла ощущение свежести после стирки.

По итогам эксперимента мужчина пришел к выводу, что кондиционер не является незаменимым средством по уходу за вещами. В некоторых случаях его можно заменить обычным белым уксусом, помогающим смягчить ткани, не оставляя на них пленки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом трюке, что вернет мягкость и свежесть жестким полотенцам (видео).