Витяжка почорніла від жиру: простий спосіб повернути їй чистоту без шкребків та хімії
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Достатньо паперового рушника і того, що є на будь-якій кухні
На витяжці на кухні накопичується чи не найбільше бруду, адже вона день у день вбирає жир і запахи від готування. У певний момент засохлий наліт стає настільки щільним, що видалити його звичайною губкою з мийним засобом не вдається.
Фахівці радять чистити витяжку не рідше ніж один раз на три тижні. Якщо запустити процес, бруд не лише зіпсує зовнішній вигляд техніки, а й знизить її здатність поглинати запахи, а в найгіршому разі може навіть засмітити двигун.
Розповідаємо, як легко видалити жир з витяжки, коли звичайні засоби не допомагають.
Чим видалити жир з витяжки на кухні
Звичайне мило або засіб для посуду із застарілими плямами не впорається. Тому жир потрібно спочатку розм'якшити. На допомогу прийдуть розчин води з оцтом або води з харчовою содою, зазначає Super Express.
Але якщо наліт дійсно щільний, простого протирання буде замало. У цьому разі варто спробувати так званий японський спосіб із паперовим рушником.
- Візьміть кілька аркушів паперових рушників або туалетного паперу та змочіть їх в оцті.
- Прикладіть вологі аркуші до найбрудніших ділянок витяжки.
- Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб оцет устиг розм'якшити застарілий жир.
- Зніміть рушники та ретельно протріть поверхню губкою з мийним засобом.
При цьому потрібно врахувати, що оцет не можна використовувати на алюмінієвих поверхнях, оскільки він може пошкодити метал. У цьому разі так само ефективно спрацює суміш води з харчовою содою, просочена в паперовому рушнику за тією ж схемою.
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