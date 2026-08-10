Витяжка почорніла від жиру: простий спосіб повернути їй чистоту без шкребків та хімії

Достатньо паперового рушника і того, що є на будь-якій кухні

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На витяжці на кухні накопичується чи не найбільше бруду, адже вона день у день вбирає жир і запахи від готування. У певний момент засохлий наліт стає настільки щільним, що видалити його звичайною губкою з мийним засобом не вдається.

Фахівці радять чистити витяжку не рідше ніж один раз на три тижні. Якщо запустити процес, бруд не лише зіпсує зовнішній вигляд техніки, а й знизить її здатність поглинати запахи, а в найгіршому разі може навіть засмітити двигун.

Розповідаємо, як легко видалити жир з витяжки, коли звичайні засоби не допомагають.

Чим видалити жир з витяжки на кухні

Звичайне мило або засіб для посуду із застарілими плямами не впорається. Тому жир потрібно спочатку розм'якшити. На допомогу прийдуть розчин води з оцтом або води з харчовою содою, зазначає Super Express.

Але якщо наліт дійсно щільний, простого протирання буде замало. У цьому разі варто спробувати так званий японський спосіб із паперовим рушником.

Візьміть кілька аркушів паперових рушників або туалетного паперу та змочіть їх в оцті. Прикладіть вологі аркуші до найбрудніших ділянок витяжки. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб оцет устиг розм'якшити застарілий жир. Зніміть рушники та ретельно протріть поверхню губкою з мийним засобом.

Фото згенероване ШІ

При цьому потрібно врахувати, що оцет не можна використовувати на алюмінієвих поверхнях, оскільки він може пошкодити метал. У цьому разі так само ефективно спрацює суміш води з харчовою содою, просочена в паперовому рушнику за тією ж схемою.

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