Остаток советского прошлого? Почему в одном из городов Украины лифты платные

Такая практика в городе была начата еще до полномасштабного вторжения РФ

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Единственным городом в Украине, где проезд в лифте платный, является Херсон. Пользователей сети озадачила столь странная схема работы подъемников.

Об этом пишут в соцсети Threads. Люди не перестают удивляться "креативности" городских властей.

Девушка в своем сообщении отметила, что не может поверить в то, что в других городах Украины за поездку на лифте не нужно платить. К тому же для этого не нужно покупать и пополнять специальную карту.

"Меня очень удивляет тот факт, что в других городах лифт бесплатный, это как? Зато в Херсоне без лифтовой карты ты шутишь пешком", — написала женщина.

Что пишут в комментариях?

"Меня до сих пор удивляет тот факт, что в Херсоне лифты платные. Сколько раз слышала и до сих пор трудно поверить";

"Так он вон подорожал даже";

"Они платные всюду, просто где-то это входит в стоимость ОСМД, например, или еще каких-либо услуг)";

"Это я как раз прекрасно понимаю) Просто не знаю, как получилось, что в одном городе возникла такая сложная схема с карточками, если другие города этого не имеют";

Комментарии пользователей

"Ну да… это же при каденции С**альдо лайфхак придумали (не лично он, конечно) а он, как известно, гнидой оказался. То есть, дурость конечно полная, но все логично";

"А как так получилось? Почему? Это же неудобно";

"Зато выгодно — плата за поездки+ отдельно плата за ремонт с жителей";

"Я прям видел, помню что там карту можно было пополнить только в какой-то конторе офлайн и она работала до 16:00 не успел и пи**а — иди на 9 пешком";

"Вот это мне так странно. Не знаю кто и зачем выбрал такую неудобную систему";

Комментарии пользователей

"А расскажите, где есть бесплатные лифты?";

"Везде, где эта услуга включена в коммунальные и для этого не нужны отдельные карты";

"Так как они бесплатны, если стоимость обслуживания лифта входит в коммунальные услуги";

"Я о том, что в других городах эту услугу просто включают в коммунальные. А в Херсоне почему-то не искали легкие пути", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Почему в Херсоне платные лифты?

В Херсоне система оплаты за проезд в лифтах с помощью специальных карт или чипов исторически сложилась как вынужденная мера местных предприятий (таких, как "Херсонлифт") для покрытия расходов на электроэнергию, диспетчеризацию и текущее удержание подъемников из-за нехватки или отсутствия фиксированного городского тарифа на протяжении десятилетий. Это делало Херсон уникальным городом на Украине, где лифты работали за оплату каждой поездки.

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