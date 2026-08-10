Голубика завалит урожаем: что сделать с кустом после сбора последней ягоды

Растение любит кислую почву, а водопроводная вода этому мешает

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Кажется, что когда с куста голубики сняли последние ягоды, о нем можно забыть до следующего лета. На самом деле именно в этот момент куст уже формирует почки для следующего сезона. Поэтому от ухода за ним зависит, какой урожай он даст в следующем сезоне.

Какие именно шаги важны после плодоношения, объяснили эксперты порталу Se.pl.

Как ухаживать за голубикой после сбора урожая

Голубика имеет неглубокую корневую систему, из-за чего очень чувствительна к недостатку влаги. Почва вокруг куста не должна пересыхать полностью. Одному растению может потребоваться до 10 литров воды.

Для полива специалисты советуют использовать дождевую воду. В отличие от водопроводной, она не меняет уровень pH почвы, а голубика любит именно кислую среду.

Также необходимо замульчировать приствольный круг. Слой мульчи из сосновых иголок вокруг корней не только удержит влагу в почве, но и слегка подкислит ее — то, что нужно голубике.

Фото сгенерировано ИИ

После сбора урожая куст в масштабной обрезке не нуждается. В этот момент можно удалить старые и больные побеги. Делать это нужно продезинфицированным секатором.

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