Мало кто знает: работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск

Эта категория работников имеет право на дополнительный отдых из-за особого характера труда

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Работа за компьютером связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой. А потому данные сотрудники имеют право на дополнительный отпуск.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета Украины. Согласно пункту 1 части первой статьи 8 Закона Украины "Об отпусках", ежегодные дополнительные отпуска являются одним из видов отпусков, которые могут предоставляться работникам дополнительно к основному ежегодному отпуску.

Кому положен дополнительный отпуск за работу за компьютером

Продолжительность такого отпуска может составлять до 35 календарных дней в зависимости от вида работы, профессии или должности. Список соответствующих производств, работ, профессий и должностей утверждает Кабмин. К этому перечню относятся и работающие на электронно-вычислительных машинах (компьютерах). Таким сотрудникам предусмотрен ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 календарных дней.

Право на дополнительный отпуск не зависит от названия вашей должности в трудовой книжке, главное условие — фактическое выполнение работы за компьютером.

Важные нюансы оформления:

Дополнительный отпуск предоставляется на основании личного заявления работника, после чего работодатель издает соответствующий приказ.

Ограничение по основаниям: закон разрешает брать дополнительный отпуск сверх основного только по одному выбранному основанию. Суммировать несколько дополнительных отпусков по разным льготным категориям нельзя.

Если общая продолжительность ежегодного отпуска (основного вместе с дополнительным) превышает 24 календарных дня, то по решению работодателя часть дней сверх этого лимита во время военного положения может предоставляться без сохранения зарплаты.

Дополнительный отпуск для работников с компьютерами/Инфографика ИИ

Напомним, перед поездкой в отпуск большинство людей проверяют, выключены ли электроприборы и закрыты ли окна. Но есть еще один простой совет, который может пригодиться, если жилье будет пустовать несколько дней.