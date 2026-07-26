Мало кто знает: работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта категория работников имеет право на дополнительный отдых из-за особого характера труда
Работа за компьютером связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой. А потому данные сотрудники имеют право на дополнительный отпуск.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета Украины. Согласно пункту 1 части первой статьи 8 Закона Украины "Об отпусках", ежегодные дополнительные отпуска являются одним из видов отпусков, которые могут предоставляться работникам дополнительно к основному ежегодному отпуску.
Кому положен дополнительный отпуск за работу за компьютером
Продолжительность такого отпуска может составлять до 35 календарных дней в зависимости от вида работы, профессии или должности. Список соответствующих производств, работ, профессий и должностей утверждает Кабмин. К этому перечню относятся и работающие на электронно-вычислительных машинах (компьютерах). Таким сотрудникам предусмотрен ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 календарных дней.
Право на дополнительный отпуск не зависит от названия вашей должности в трудовой книжке, главное условие — фактическое выполнение работы за компьютером.
Важные нюансы оформления:
Дополнительный отпуск предоставляется на основании личного заявления работника, после чего работодатель издает соответствующий приказ.
Ограничение по основаниям: закон разрешает брать дополнительный отпуск сверх основного только по одному выбранному основанию. Суммировать несколько дополнительных отпусков по разным льготным категориям нельзя.
Если общая продолжительность ежегодного отпуска (основного вместе с дополнительным) превышает 24 календарных дня, то по решению работодателя часть дней сверх этого лимита во время военного положения может предоставляться без сохранения зарплаты.
Напомним, перед поездкой в отпуск большинство людей проверяют, выключены ли электроприборы и закрыты ли окна. Но есть еще один простой совет, который может пригодиться, если жилье будет пустовать несколько дней.