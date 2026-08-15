Підключення газу вдарить по гаманцю в одному випадку: українка пояснила, чому витратила сотні тисяч (відео)

На ціну впливає кілька важливих нюансів

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Підключення газу до приватного будинку у 2026 році може потягнути на солідну суму. Якщо відстань від газопроводу перевищує нормативи, підключення будинку може сягнути понад 300 тисяч гривень.

Відповідне відео оприлюднила користувачка в соцмережі Instagram. Вона наголосила, що газова магістраль проходить зовсім поряд з її ділянкою.

Жінка розповіла, що через великий розмір ділянки відстань до будинку перевищила норму. Тому підключення її будинку вважається нестандартним.

"15 червня ми подали заяву на підключення газу і оплатили першу платіжку. Далі геодезисти зробили топографічну зйомку. А ще за кілька днів проєктант почав розробляти проєкт газифікації будинку", — розповіла жінка.

Вона зазначила, що була дуже здивована, коли отримала кошторис. Зовнішнє підключення склало 138 тисяч гривень, а внутрішнє — 65 тисяч гривень. Разом 202 тисячі гривень лише за підключення.

"Паралельно ми уклали договір на сервісне обслуговування та купили котел. Обрали конденсаційний за 65 тисяч гривень. Є нюанс, про який ми самі не знали. Для конденсаційного котла обов'язково потрібен відвід конденсату в каналізацію. Але наші сантехніки це передбачили, тому нічого перероблювати не потрібно. Попереду ще монтаж, пуск газу, введення в експлуатацію", — розповіла жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні комунальні платіжки за розподіл газу можуть переглянути.