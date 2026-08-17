Окупится за 2 года и сэкономит кучу денег: это авто дешевле проездного в Киеве

Недорогой Matiz может стать альтернативой общественному транспорту

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С середины июля безлимитный проездной на все виды общественного транспорта в Киеве стоит 3 656 грн. Для многих жителей города это стало ощутимыми дополнительными расходами на транспорт. Однако на вторичном рынке можно найти недорогой автомобиль, расходы на бензин для которого в отдельных случаях будут ниже.

Один из вариантов – компактный Daewoo Matiz, который продают на AUTO.RIA за $2 800, или около 125 тысяч гривен. Автомобиль имеет 0,8-литровый двигатель и по приведенным данным потребляет около 5,5 л бензина на 100 км в городском режиме. Подробнее написал "Телеграф".

Старенький Daewoo Matiz. Фото: OLX

За сколько окупится старенький Matiz

Если считать по цене бензина А-95 в 81,67 грн за литр и взять 22 рабочих дня в месяц, километр дороги на таком авто будет стоить около 4,49 грн.

Для человека, ежедневно преодолевающего 5 км до работы и столько же назад, расходы на бензин составят примерно 988 грн в месяц. Это на 2 668 грн меньше стоимости безлимитного проездного.

Если расстояние до работы составляет 10 км в одну сторону, ежемесячные расходы на топливо возрастут примерно до 1 976 грн. Даже в этом случае бензин обойдется дешевле проездного.

При маршруте в 15 км в одну сторону на топливо придется тратить около 2 963 грн в месяц. Это все еще примерно на 700 грн меньше безлимитного проездного.

Еще более выгодной математика выглядит для двух людей, которые могут ездить вместе. Два безлимитных проездных стоят 7 312 грн в месяц. По приведенному расчету совместные поездки на Matiz могут оставлять в семейном бюджете более 5 300 грн ежемесячно.

При такой экономии автомобиль стоимостью около 125 тысяч гривен теоретически может окупиться примерно за 22-23 месяца.

Сколько можно сэкономить на Daewoo Matiz вместо общественного транспорта и за какое время окупится авто

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на каком еще авто ездить по Киеву может быть дешевле общественного транспорта.