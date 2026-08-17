Расставались дважды. Почему Кличко ушел от звезды Голливуда и забрал единственную дочь

Их считали идеальной парой, но все рухнуло

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После смерти Хейден Панеттьер вновь вспомнили о ее непростых отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко. Пара несколько раз сходилась и расходилась.

Окончательный разрыв звезд произошел в 2018 году. Позже актриса откровенно призналась, что одной из главных причин кризиса в отношениях стали ее проблемы с зависимостью и психическим здоровьем. Детальнее в материале "Телеграфа".

Панеттьер и Кличко познакомились в 2008 году на вечеринке общего друга, а в 2009-м начали встречаться. Их отношения привлекали большое внимание прессы: актриса была одной из известных звезд Голливуда, а Кличко — одним из самых успешных боксеров своего поколения.

Фото: Getty Images

После первого расставания в 2011 году, как передает hollywoodlife, они возобновили отношения в 2013-м, объявили о помолвке и вскоре стали родителями. В 2014 году у пары родилась дочь Кайя.

Мы прекрасно проводили время вместе, но поддерживать отношения на двух континентах не так-то просто. Я очень уважаю Хейдена как человека и как друга, и верю, что мы сохраним нашу дружбу даже после расставания говорил после первого разрыва Владимир Кличко

После рождения дочери Панеттьер столкнулась с послеродовой депрессией. Впоследствии ее состояние осложнилось зависимостью от алкоголя и опиоидов. В 2022 году актриса рассказала, что в период расставания с Кличко находилась в тяжелом состоянии и фактически не хотела проводить время с дочерью.

Это то, с чем сталкиваются многие женщины. Когда вам говорят о послеродовой депрессии, вы думаете: "Я испытываю негативные чувства к своему ребенку, я хочу причинить ему боль или травму". У меня никогда не было таких чувств Хейден Панеттьер

По словам актрисы, она попала в замкнутый круг зависимости и саморазрушения. Это серьезно повлияло на отношения с Кличко. Панеттьер также объясняла, что именно поэтому согласилась на переезд дочери в Украину к отцу. Она считала, что в тот момент для девочки так будет лучше.

У меня никогда не было желания причинить вред своему ребенку, но я не хотела проводить с ней время… Он (Владимир Кличко — ред.) не хотел быть рядом со мной. Я не хотела быть рядом с собой. Но под воздействием опиатов и алкоголя я делала все, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя счастливой. Потом мне становилось еще хуже. Я попала в замкнутый круг саморазрушения Хейден Панеттьер

Фото: Getty Images

В 2018 году отношения Панеттьер и Кличко окончательно завершились. После разрыва дочь осталась жить с отцом, однако актриса продолжала поддерживать с ней связь и регулярно общалась по видеосвязи.

Владимир Кличко с дочерью. Фото: twitter.com/haydenpanettier

При этом расставание не стало окончательным разрывом между бывшими партнерами. Панеттьер и Кличко сохраняли хорошие отношения и продолжали вместе воспитывать Кайю.