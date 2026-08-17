Даже не упомянул ее имени. Кличко оставил загадочное послание в день смерти матери своего ребенка

Поклонники выражают соболезнования ему и дочери

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Владимир Кличко пока публично не прокомментировал смерть американской актрисы Хейден Панеттьер — своей бывшей невесты и матери его единственной дочери Каи-Евдокии. При этом в день смерти звезды спортсмен опубликовал в соцсети Х короткое послание о стойкости.

16 августа Владимир Кличко разместил в своем блоге загадочную фразу: "Стойкость — это не умение пережить удар. Это умение подняться и не сдаваться". При этом боксер не упомянул ни имени Хейден, ни случившейся трагедии.

Фото: Getty Images

Напомним, что Хейден Панеттьер скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Ее смерть стала известна на следующий день. Причина и обстоятельства трагедии пока не раскрыты, однако в последние годы знаменитость жаловалась на боли в спине.

Примечательно, что на других страницах Кличко последние публикации датируются 13 августа. Они посвящены работе благотворительного фонда братьев Владимира и Виталия Кличко.

В комментариях поклонники также выражают соболезнования Владимиру Кличко и его дочери Кае-Евдокии, которая потеряла мать. Пользователи пишут слова поддержки спортсмену и его семье, отмечая, что сейчас им особенно важно пережить эту тяжелую утрату.

Актриса была известна по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", а также фильмам "Крик". Ее отец Скип Панеттьер подтвердил смерть дочери и попросил уважать частную жизнь семьи. Ранее сообщалось, что Панеттьер за два года до смерти подавала сигналы о помощи.