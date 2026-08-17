Розставалися двічі. Чому Кличко пішов від зірки Голлівуду і забрав єдину дочку

Їх вважали ідеальною парою, але все розвалилося

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Після смерті Гейден Панеттьєр знову згадали про її непрості стосунки з колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком. Пара кілька разів сходилася та розходилася.

Остаточний розрив зірок стався у 2018 році. Пізніше акторка відверто зізналася, що однією з головних причин кризи у стосунках стали її проблеми із залежністю та психічним здоров’ям. Детальніше у матеріалі "Телеграфу".

Панеттьєр і Кличко познайомилися 2008 року на вечірці спільного друга, а 2009-го почали зустрічатися. Їхні стосунки привертали велику увагу преси: актриса була однією з відомих зірок Голлівуду, а Кличко — одним із найуспішніших боксерів свого покоління.

Фото: Getty Images

Після першого розставання у 2011 році, як передає hollywoodlife, вони відновили стосунки у 2013-му, оголосили про заручини та незабаром стали батьками. 2014 року у пари народилася дочка Кая.

Ми чудово проводили час разом, але підтримувати стосунки на двох континентах не так просто. Я дуже поважаю Гейден як людину і як друга, і вірю, що ми збережемо нашу дружбу навіть після розриву говорив після першого розриву Володимир Кличко

Після народження доньки Панеттьєр зіткнулася з післяпологовою депресією. Згодом її стан ускладнився залежністю від алкоголю та опіоїдів. 2022 року актриса розповіла, що в період розставання з Кличком перебувала у важкому стані і фактично не хотіла проводити час із дочкою.

Це те, з чим стикаються багато жінок. Коли вам говорять про післяпологову депресію, ви думаєте: "Я відчуваю негативні почуття до своєї дитини, я хочу завдати їй болю чи травми". У мене ніколи не було таких почуттів Гейден Панеттьєр

За словами актриси, вона потрапила до замкнутого кола залежності та саморуйнування. Це серйозно вплинуло на стосунки із Кличком. Панеттьєр також пояснювала, що саме через це погодилася на переїзд дочки в Україну до батька. Вона вважала, що на той час для дівчинки так буде краще.

У мене ніколи не було бажання завдати шкоди своїй дитині, але я не хотіла проводити з нею час… Він (Володимир Кличко — ред.) не хотів бути поряд зі мною. Я не хотіла бути поряд із собою. Але під впливом опіатів та алкоголю я робила все, щоб хоч на мить відчути себе щасливою. Потім мені ставало ще гірше. Я потрапила до замкнутого кола саморуйнування Гейден Панеттьєр

Фото: Getty Images

У 2018 році стосунки Панеттьєр та Кличка остаточно завершилися. Після розриву дочка залишилася жити з батьком, проте актриса продовжувала підтримувати зв’язок з нею і регулярно спілкувалася по відеозв’язку.

Володимир Кличко із дочкою. Фото: twitter.com/haydenpanettier

При цьому прощання не стало остаточним розривом між колишніми партнерами. Панеттьєі та Кличко зберіагли добрі стосунки і продовжували разом виховувати Кайю.