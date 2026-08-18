Отмена заморозков и штормовые ливни: где в Украине осень будет развиваться по аномальному сценарию
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Где этой осенью будет тепло, но не обойдется без сильных дождей
Нынешнее теплое Черное море может повлиять на погоду в южных областях Украины осенью. Вода за лето накопила много тепла, поэтому в прибрежных районах похолодание может развиваться медленнее.
Более всего это может ощутиться в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, по данным спутников проекта NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources).
Теплое море будет действовать как своеобразный природный "обогреватель" и будет смягчать понижение температуры. Поэтому первые заморозки у побережья могут прийти позже обычного.
В то же время высокая температура воды может иметь и другое последствие. Когда с севера будет поступать более холодный воздух, его контраст с теплой морской поверхностью может вызывать сильные локальные ливни и грозы.
Наиболее вероятно, что такие погодные явления будут проявляться в прибрежных районах в течение сентября и октября.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой может быть погода в Украине в ноябре. Вместо привычных для конца осени снега и гололеда в этом году возможен сценарий с затяжным теплым периодом.