Скасування заморозків та штормові зливи: де в Україні осінь розвиватиметься за аномальним сценарієм
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Де цієї осені буде тепло, але не обійдеться без сильних дощів
Цьогорічне тепле Чорне море може вплинути на погоду в південних областях України восени. Вода за літо накопичила багато тепла, тому в прибережних районах похолодання може розвиватися повільніше.
Найбільше це може відчутися в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, за даними супутників проєкту NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources).
Тепле море діятиме як своєрідний природний "обігрівач" і пом’якшуватиме зниження температури. Через це перші заморозки біля узбережжя можуть прийти пізніше, ніж зазвичай.
Водночас висока температура води може мати й інший наслідок. Коли з півночі надходитиме холодніше повітря, його контраст із теплою морською поверхнею здатен провокувати сильні локальні зливи та грози.
Найбільш імовірно, такі погодні явища проявлятимуться у прибережних районах протягом вересня та жовтня.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою може бути погода в Україні у листопаді. Замість звичних для кінця осені снігу та ожеледиці цього року можливий сценарій із затяжним теплим періодом.