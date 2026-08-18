Скасування заморозків та штормові зливи: де в Україні осінь розвиватиметься за аномальним сценарієм

Де цієї осені буде тепло, але не обійдеться без сильних дощів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Цьогорічне тепле Чорне море може вплинути на погоду в південних областях України восени. Вода за літо накопичила багато тепла, тому в прибережних районах похолодання може розвиватися повільніше.

Найбільше це може відчутися в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, за даними супутників проєкту NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources).

Тепле море діятиме як своєрідний природний "обігрівач" і пом’якшуватиме зниження температури. Через це перші заморозки біля узбережжя можуть прийти пізніше, ніж зазвичай.

Якою буде осінь в Україні - де буде найтепліше. Фото: Телеграф

Водночас висока температура води може мати й інший наслідок. Коли з півночі надходитиме холодніше повітря, його контраст із теплою морською поверхнею здатен провокувати сильні локальні зливи та грози.

Найбільш імовірно, такі погодні явища проявлятимуться у прибережних районах протягом вересня та жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою може бути погода в Україні у листопаді. Замість звичних для кінця осені снігу та ожеледиці цього року можливий сценарій із затяжним теплим періодом.