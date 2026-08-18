Россия разработала специальное оружие: военная разведка раскрыла планы РФ на зиму

Россияне уже пугают "заморозкой"

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По данным военной разведки, с наступлением холодов, российские удары будут концентрироваться на тех же объектах, что и в прошлом году. Это оборонно-промышленный комплекс, военные объекты, энергетика, система логистики, АЗС.

Под угрозой электричество, вода и газ

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина". По его словам, наиболее уязвимое место зимой – электроэнергия и отопление, поэтому Россия может бить и по ним.

"Например, недавно россияне разработали беспилотник, который предназначен для поражения электроопор – ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, который способен перерезать металл", — рассказал Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Он напомнил, что недавно вице-премьер-министр Денис Шмигаль предупреждал о рисках ударов по объектам водоснабжения. Такая угроза реальна, это один из критических элементов.

"Кроме того, под угрозой осенью — зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал раньше", — добавил заместитель начальника ГУР.

Есть ли удары по мостам через Днепр в планах врага

По словам Скибицкого, это тоже критическая инфраструктура. Поэтому военная разведка работает над добыванием упреждающей информации о планах агрессора по этому направлению.

"Российские войска в последнее время бьют по мостам в прифронтовых областях — на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине. Они системно атакуют критически важные мосты в Затоке и в Маяках, которые являются очень важными элементами нашей транспортной системы. Когда объект становится наиболее критическим для нас — тогда враг начинает по нему работать", — пояснил он.

По чему Россия била прошлой зимой

По данным ПС ВСУ, за прошедшую зиму Россия совершила 14 массированных комбинированных атак по Украине с применением ракетного вооружения и ударных беспилотников разных типов. Россияне пытались устроить украинцам полный блэкаут и уничтожить нашу критическую инфраструктуру.

Какие объекты атаковала Россия в течение зимы 2025-2026 годов. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Какие объекты атаковал враг в течение зимы 2025-2026

Гидроэлектростанции (ГЭС): зафиксированы целенаправленные атаки по меньшей мере на 11 украинских ГЭС

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и ТЭС: под ударом были 45 крупнейших ТЭЦ Украины

Электросети и подстанции: удары подвергались линии электропередачи (ЛЭП) и распределительные объекты

Газодобывающая и газотранспортная инфраструктура: под массированными ударами регулярно находились объекты добычи, подготовки и хранения газа, также были попытки атаковать подземные газохранилища (ПХГ) на западе Украины

Логистика и транспорт: значительные разрушения получила железнодорожная инфраструктура, враг бил по мостам, гражданским портам и логистическим путям, преимущественно в Одесской области

Гражданская и жилая инфраструктура: под ударами находились жилые многоэтажки и частный сектор

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Министерстве обороны Украины ответили на угрозы Минобороны РФ устроить украинцам "заморозку" зимой.