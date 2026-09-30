"Разоблачитель" со своими интересами: Шнайдер призвал проверить роль Байрака в деле Сенниченко

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Сергей Байрак, являющийся одним из ключевых источников обвинения по делу Дмитрия Сенниченко, должен оцениваться и как непосредственный участник событий с возможными собственными интересами. Об этом в Facebook сообщил Михаил Шнайдер, призвав проверить мотивы свидетеля, его связи и методы сбора информации.

По данным Шнайдера, Байрак заключил соглашение о признании виновности, поэтому важны не только его показания против других фигурантов, но и собственный процессуальный интерес в сотрудничестве со следствием.

Защита связывает действия свидетеля с интересами лиц, пытавшихся перераспределить влияние на Одесский припортовый завод и Объединенную горно-химическую компанию. В частности, в тексте меморандума от 14 июня 2021 года, на который ссылается сторона защиты, самому Байраку предполагалась доля в 33% будущей прибыли. Это обстоятельство, как отмечается в публикации, требует проверки его финансовой заинтересованности.

Отдельным вопросом является законность получения материалов. Защита обращает внимание на фиксацию частных разговоров, сбор данных о передвижениях и личных контактах людей, усматривая в этом незаконное вмешательство в частную жизнь, а в отдельных ситуациях – признаки провокации.

Кроме того, по заявлению стороны защиты, материалы производства содержат сведения о возможной координации действий Байрака иностранными гражданами. Шнайдер предлагает выяснить, кто именно согласовывал эти действия, какие задачи ставились, осуществлялось ли это из-за границы и как соотносилось с договоренностями в меморандуме.

В материале подчеркивается, что показания свидетеля необходимо сопоставить с первичной документацией, полными аудиозаписями, банковскими транзакциями и другими доказательствами. Это позволит проверить, какие утверждения находят независимое подтверждение, а какие остаются противоречивыми.

Также защита отмечает смерть нескольких участников хозяйственных процессов, которых больше невозможно допросить. Как подытоживает Шнайдер, этот факт усиливает значение письменных и вещественных доказательств, но сам по себе не является основанием связывать эти смерти между собой или с ходом расследования.