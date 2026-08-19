До +15 днем: когда и где ждать первой осенней прохлады в Украине (карта)

Жара отступит не везде

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Летняя жара, похоже, начнет постепенно отступать уже в конце августа. 26 августа в некоторых регионах Украины температура днем может опуститься до +15 градусов.

Согласно предварительным расчетам Ventusky, погода будет меняться неравномерно: пока на западе будет значительно свежее, на юге и в центре столбики термометров еще могут подниматься выше +30.

На западе уже будет не до жары

Согласно предварительным данным Ventusky, 26 августа самую низкую температуру прогнозируют на западе Украины. Здесь столбики термометров могут колебаться от +15 до +25 °C.

В то же время температура в пределах региона может отличаться. В части областей дневные показатели могут оставаться на уровне около +25 °C, тогда как в других районах будет значительно прохладнее.

На севере Украины ожидается от +20 до +30 °C.

Самая жаркая погода 26 августа, согласно предварительным картам Ventusky, будет в центральных областях. Здесь температура может достигать +30…+32 °C, поэтому существенного похолодания в регионе в этот день пока не прогнозируют.

Похожая ситуация ожидается и на юге Украины. Здесь температура будет колебаться от +26 до +33 °C.

На востоке прогнозируют около +29…+30 °C.

Прогноз погоды на 26 августа. Фото: Ventusky

А на следующий день +15 могут увидеть в других регионах.

Как показывают предыдущие карты Ventusky, 27 августа прохлада может распространиться дальше по Украине.

Температура около +15 °C может появиться уже не только на западе, но и в центральных и восточных областях.

Прогноз погоды на 27 августа. Фото: Ventusky

Следует учитывать, что прогноз еще может измениться. Данные Ventusky обновляются в зависимости от новых расчетов погодных моделей, поэтому к указанным датам ближе температурные показатели могут уточняться. Официальные прогнозы погоды на Украине публикует Укргидрометцентр.

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