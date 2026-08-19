До +15 вдень: коли і де чекати першої осінньої прохолоди в Україні (карта)

Спека відступить не всюди

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Літня спека, схоже, почне поступово відступати вже наприкінці серпня. 26 серпня в деяких регіонах України температура вдень може опуститися до +15 градусів.

Згідно з попередніми розрахунками Ventusky, погода змінюватиметься нерівномірно: поки на заході буде значно свіжіше, на півдні та в центрі стовпчики термометрів ще можуть підніматися вище +30.

На заході вже буде не до спеки

Згідно з попередніми даними Ventusky, 26 серпня найнижчу температуру прогнозують на заході України. Тут стовпчики термометрів можуть коливатися від +15 до +25 °C.

Водночас температура в межах регіону може відрізнятися. У частині областей денні показники можуть залишатися на рівні близько +25 °C, тоді як в інших районах буде значно прохолодніше.

На півночі України очікується від +20 до +30 °C.

Найспекотніше 26 серпня, за попередніми картами Ventusky, буде у центральних областях. Тут температура може сягати +30…+32 °C, тому суттєвого похолодання в регіоні цього дня поки не прогнозують.

Схожа ситуація очікується і на півдні України. Тут температура коливатиметься від +26 до +33 °C.

На сході прогнозують близько +29…+30 °C.

Прогноз погоди на 26 серпня. Фото: Ventusky

А вже наступного дня +15 можуть побачити в інших регіонах

Як показують попередні карти Ventusky, 27 серпня прохолода може поширитися далі Україною.

Температура близько +15 °C може з'явитися вже не лише на заході, а й у частині центральних та східних областей.

Прогноз погоди на 27серпня. Фото: Ventusky

Варто враховувати, прогноз ще може змінитися. Дані Ventusky оновлюються залежно від нових розрахунків погодних моделей, тому ближче до зазначених дат температурні показники можуть уточнюватися. Офіційні прогнози погоди в Україні публікує Укргідрометцентр.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні осінь розвиватиметься за аномальним сценарієм.