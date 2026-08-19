До +15 вдень: коли і де чекати першої осінньої прохолоди в Україні (карта)
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Спека відступить не всюди
Літня спека, схоже, почне поступово відступати вже наприкінці серпня. 26 серпня в деяких регіонах України температура вдень може опуститися до +15 градусів.
Згідно з попередніми розрахунками Ventusky, погода змінюватиметься нерівномірно: поки на заході буде значно свіжіше, на півдні та в центрі стовпчики термометрів ще можуть підніматися вище +30.
На заході вже буде не до спеки
Згідно з попередніми даними Ventusky, 26 серпня найнижчу температуру прогнозують на заході України. Тут стовпчики термометрів можуть коливатися від +15 до +25 °C.
Водночас температура в межах регіону може відрізнятися. У частині областей денні показники можуть залишатися на рівні близько +25 °C, тоді як в інших районах буде значно прохолодніше.
На півночі України очікується від +20 до +30 °C.
Найспекотніше 26 серпня, за попередніми картами Ventusky, буде у центральних областях. Тут температура може сягати +30…+32 °C, тому суттєвого похолодання в регіоні цього дня поки не прогнозують.
Схожа ситуація очікується і на півдні України. Тут температура коливатиметься від +26 до +33 °C.
На сході прогнозують близько +29…+30 °C.
А вже наступного дня +15 можуть побачити в інших регіонах
Як показують попередні карти Ventusky, 27 серпня прохолода може поширитися далі Україною.
Температура близько +15 °C може з'явитися вже не лише на заході, а й у частині центральних та східних областей.
Варто враховувати, прогноз ще може змінитися. Дані Ventusky оновлюються залежно від нових розрахунків погодних моделей, тому ближче до зазначених дат температурні показники можуть уточнюватися. Офіційні прогнози погоди в Україні публікує Укргідрометцентр.
Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні осінь розвиватиметься за аномальним сценарієм.