"Трансформер по-киевски". Старое авто в столице развеселило украинцев (видео)

Машина выглядела странно

В Киеве заметили довольно странное авто. Курьезный случай произошел на одной из дорог столицы. Старые "Жигули" развеселили сеть своим видом.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Заметим, что когда и где произошел остроумный курьез неизвестно.

Однако при просмотре видео в глаза бросается не то, что автомобиль старый и потрепанный. Хотя для "Жигулей" машина имеет, еще довольно неплохо вид. Все внимание забирает на себя передний капот машины, неестественно высоко задранный. Сначала можно подумать, что у авто спустило задние колеса и оно просело, но это не так.

Если присмотреться, хорошо видно, что расстояние от передних колес до капота увеличено. Авто похоже на какую-то мультяшную или киношную машину, как на фото ниже. Неудивительно, что в сети уже начали шутить, что эти "Жигули" – киевская версия трансформеров. Здесь отсылка к известным фильмам о роботах, которые складывались в машины, и таким образом передвигались по городу.

Машина с высокими колесами

Для справки

"Жигули"– это известная марка автомобилей, выпущенных Волжским автозаводом (ВАЗ), базировавшаяся на итальянской модели Fiat 124. Эти автомобили также называют "копейками". Они включают в себя модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Жигули

Интересно, что название "Жигули" происходит от названия Жигулевских гор, расположенных неподалеку от Волжского автомобильного завода в городе Тольятти.

