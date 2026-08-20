"Пахать по 12 часов и лечить кукуху": украинка честно рассказала о жизни в Израиле

Израиль — не самая легкая для переезда из Украины страна

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Переезд в другую страну — это всегда стресс, разрушение иллюзий и проверка на прочность. Украинка, которая живет в Израиле уже восемь лет, откровенно рассказала о том, с чем столкнулась после переезда.

Соответствующий комментарий Ольга Лазур-Шевцова опубликовала в threads. В Израиле женщину разочаровало отношение бывших соотечественников.

Иллюзии о "Ближневосточной Европе"

По словам Ольги, перед переездом она представляла себе Израиль этакой "Ближневосточной Европой". На практике всё оказалось совсем иначе:

Здесь никогда не бывает тихо и темно (разве что в пустыне).

Совершенно иной менталитет и безумно открытые люди.

Местная привычка постоянно хвалить приятно удивляет: "Меня даже мама так не хвалила. Пусть и преувеличено, но это так поддерживает".

А вот отношение бывших соотечественников часто разочаровывает, и их советы она рекомендует "делить на 10". На практике любые вопросы решаются гораздо проще, если действовать самостоятельно и обращаться в нужные инстанции.

Главный миф о "бесплатном" и жесткая реальность первых лет

Ничего бесплатного нет. Даже то, что преподносится как условно бесплатное, в итоге оплачивается из ваших налогов или будущего дохода.

Даже то, что преподносится как условно бесплатное, в итоге оплачивается из ваших налогов или будущего дохода. Работа на износ. Почти со 100% вероятностью первые два года придется пахать по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю. Добавьте к этому языковые курсы и быт — на фоне такого ритма психическое здоровье может сильно пошатнуться.

Почти со 100% вероятностью первые два года придется пахать по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю. Добавьте к этому языковые курсы и быт — на фоне такого ритма психическое здоровье может сильно пошатнуться. Забота о ментальном здоровье. В Израиле никто не стесняется обращаться к врачам, чтобы "подкорректировать кукуху". Это доступно, недорого и не вызывает общественного осуждения.

Медицина и особенности быта

Лазур-Шевцова отметила, что разобраться в местной медицинской системе поначалу сложно, особенно если некому помочь. Но уже через полгода-год становится понятно главное: к врачу можно попасть день в день, а все необходимые процедуры реально пройти всего за неделю, не ожидая очередей месяцами.

Что касается шабата и транспорта, к которым многие не могут привыкнуть, она советует селиться ближе к арабским поселениям — там на шабат не обращают внимания.

Досуг и финансы

С развлечениями и досугом проблем нет — было бы на это время. Что касается денег, то за пределами крупных мегаполисов зарплаты в 8–10 тысяч шекелей (примерно 120-150 тысяч грн) вполне хватает, чтобы снять дом, обеспечить себя всем необходимым, помогать родным и даже откладывать на отдых. При этом Ольга отмечает, что есть примеры людей, которые умудряются комфортно жить и на меньшие деньги.

В сети украинцы отметили, что переезд в Израиль многим дается тяжело. Особенно это касается "менталки".

"Если не чувствуете себя джуиш, то лучше остаться в Европе. Я переехала с родителями, но вернулась в Украину, потом 22 год снова уехала в Израиль, и мне ментально тяжело. Я преподаватель, работаю на себя, поэтому не привязана к месту. Очень бесит грязь, но нравится отношение к маленьким детям. Жизнь дорога, если вы не программист или врач, то первое время выйти на комфортный уровень трудно. Продукты в Польше и Германии вкуснее. Но вам нужно приехать и увидеть саму страну, чтобы принять решение".

"Из минусов могу выделить следующее: маленькие старые городки – очень грязные; старые дома с однотипными квартирами; засушливая жара; можете попасть на работодателя, который вас может кинуть (но если есть доказательства работы, то их прижимают)".

"Честно, если без розовых очков, то тяжелая страна. Менталитет, климат, цены, культура и много разных дополнительных факторов. Репатриация? Пожалуй, да. Остаться здесь на всю жизнь? Не для всех.

"Я здесь 30 лет. Страна очень отличается от обычной Вам европейской. Скучаете по дому – будете скучать еще больше. Если вы еврейка только по документам и не ищете еврейскую родину, я бы ехать не советовал. Ближний Восток со всеми его "тонкостями" мне за 30 лет ближе не стал. Жарко, тяжело, есть свои плюсы, но и минусов хватает. Как и всюду. Постоянные войны. Аэропорт – единственный путь из страны. Вокруг враги".

История переезда Ларисы из Одессы в Израиль

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия остается одним из популярных направлений для украинцев, ищущих безопасное место для жизни. Но не всем нравится жизнь в этой стране.