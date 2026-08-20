"Пахати по 12 годин і лікувати кукуху": українка чесно розповіла про життя в Ізраїлі

Ізраїль – не найлегша для переїзду з України країна

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Переїзд в іншу країну – це завжди стрес, руйнація ілюзій та перевірка на міцність. Українка, яка мешкає в Ізраїлі вже вісім років, відверто розповіла про те, з чим зіткнулася після переїзду.

Відповідний коментар Ольга Лазур-Шевцова опублікувала у threads. В Ізраїлі жінку розчарувало ставлення колишніх співвітчизників.

Ілюзії про "Близькосхідну Європу"

За словами Ольги, перед переїздом вона уявляла собі Ізраїль такою собі "Близькосхідною Європою". Насправді все виявилося зовсім інакше:

Тут ніколи не буває тихо і темно (хіба що в пустелі).

Зовсім інший менталітет і шалено відкриті люди.

Місцева звичка постійно хвалити приємно дивує: "Мене навіть мама так не хвалила. Нехай і перебільшено, але це так підтримує".

А ось ставлення колишніх співвітчизників часто розчаровує, і їхні поради вона рекомендує "ділити на 10". Насправді будь-які питання вирішуються набагато простіше, якщо діяти самостійно і звертатися до потрібних інстанцій.

Головний міф про "безкоштовне" і жорстка реальність перших років

Нічого безплатного немає. Навіть те, що подається як умовно безкоштовне, зрештою оплачується з ваших податків або майбутнього доходу.

Навіть те, що подається як умовно безкоштовне, зрештою оплачується з ваших податків або майбутнього доходу. Робота на знос. Майже зі 100% ймовірністю перші два роки доведеться пахати по 12 годин на добу з одним вихідним на тиждень. Додайте до цього мовні курси та побут – на тлі такого ритму психічне здоров’я може сильно похитнутися.

Майже зі 100% ймовірністю перші два роки доведеться пахати по 12 годин на добу з одним вихідним на тиждень. Додайте до цього мовні курси та побут – на тлі такого ритму психічне здоров’я може сильно похитнутися. Турбота про ментальне здоров’я. В Ізраїлі ніхто не соромиться звертатися до лікарів, щоб "підкоригувати кукуху". Це доступно, недорого і не викликає суспільного засудження.

Медицина та особливості побуту

Лазур-Шевцова зазначила, що розібратися у місцевій медичній системі спочатку складно, особливо якщо нема кому допомогти. Але вже через півроку-рік стає зрозуміло головне: до лікаря можна потрапити день у день, а всі необхідні процедури реально пройти лише за тиждень, не чекаючи черг місяцями.

Що стосується шабату та транспорту, до яких багато хто не може звикнути, вона радить селитися ближче до арабських поселень — там на шабат не звертають уваги.

Дозвілля та фінанси

З розвагами та дозвіллям проблем немає — було б на це час. Щодо грошей, то за межами великих мегаполісів зарплати у 8–10 тисяч шекелів (приблизно 120–150 тисяч грн) цілком вистачає, щоб винайняти будинок, забезпечити себе всім необхідним, допомагати рідним і навіть відкладати на відпочинок. При цьому Ольга зазначає, що є приклади людей, які примудряються комфортно жити й на менші гроші.

У мережі українці зазначили, що переїзд до Ізраїлю дається багатьом важко. Особливо це стосується "менталки".

"Якщо не почуваєтеся джуїш, то краще залишитися в Європі. Я переїхала з батьками, але повернулася в Україну, потім 22 рік знову поїхала до Ізраїлю, і мені ментально важко. Я викладач, працюю на себе, тому не прив’язана до місця. Дуже бісить бруд, але подобається ставлення до маленьких дітей. Життя дороге, якщо ви не програміст або лікар, то спочатку вийти на комфортний рівень важко. Продукти в Польщі та Німеччині смачніші. Але вам потрібно приїхати та побачити саму країну, щоб ухвалити рішення".

"З мінусів можу виділити наступне: маленькі старі містечка — дуже брудні; старі будинки з однотипними квартирами; посушлива спека; можете потрапити на роботодавця, який вас може кинути (але якщо є докази роботи, то їх притискають)".

"Чесно, якщо без рожевих окулярів, то важка країна. Менталітет, клімат, ціни, культура та багато різних додаткових факторів. Репатріація? Мабуть, так. Залишитися тут на все життя? Не для всіх".

"Я тут 30 років. Країна дуже відрізняється від звичайної Вам європейської. Нудьгуєте по дому — нудьгуватимете ще більше. Якщо ви єврейка тільки за документами й не шукаєте єврейську батьківщину, я б їхати не радив. Близький Схід зі всіма його "тонкостями" мені за 30 років ближче не став. Жарко, тяжко, є свої плюси, але й мінусів вистачає. Як і всюди. Постійні війни. Аеропорт – єдиний шлях із країни. Навколо вороги".

Історія переїзду Лариси з Одеси до Ізраїлю

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина залишається одним із популярних напрямків для українців, які шукають безпечне місце для життя. Але не всім подобається життя в цій країні.