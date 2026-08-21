Куча растений во дворе теперь антитренд: какую альтернативу лучше выбрать

Новый подход также выбирают для обновления садов и открытых пространств

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В 2026 году классический двор, засаженный растениями и заполненный кадками, и клумбами уходит в прошлое. Сейчас популярность набирает тенденция, цель которой — восстановить баланс между природой и практичностью и которая заключается в создании более организованных пространств, где растительность сочетается с другими материалами.

Об этом пишет аргентинское издание TN. Отмечается, что внимание уделяется функциональности и контрасту текстур.

В мире все чаще оформление подворий и внутренних двориков отходят от засадки их растениями. Этому на смену приходит организация пространств, где каждая зона имеет свою функцию. Смысл состоит не в том, чтобы избавиться от зелени, а в том, чтобы стратегически распределить ее и объединить с натуральными материалами, обеспечивающими текстуру, тепло и зональность пространства.

В современных ландшафтных работах приоритет сместился на балансировку зеленых зон с зонами для прогулок, отдыха или обедов на открытом воздухе. Камень обычно используется для строительства дорожек и бордюров, в то время как дерево позволяет создавать террасы, лавки, перголы или зоны для сидения.

Деревянная пергола. Фото иллюстративное

Почему двор, засаженный растениями, больше не является лучшим вариантом?

Наличие обильной растительности не обязательно означает большую функциональность пространства. Ведь когда растения покрывают практически всю поверхность, может быть сложнее передвигаться, расставлять мебель и поддерживать каждую зону в надлежащем порядке.

Засаженные зеленью дворы уходят в прошлое. Фото TN/ИИ

Именно поэтому современная тенденция преследует цель создания четко определенных пространственных зон. Одна зона может быть отведена для растений, другая – для каменной дорожки, а еще одна – для зоны отдыха.

Таким образом, двор сохраняет связь с природой, одновременно приобретая более организованную структуру. Кроме того, оставление определенных зон открытыми позволяет лучше использовать имеющееся пространство.

Сочетание натуральных материалов позволяет создавать контрасты. Зелень растений выделяется на фоне камня, тогда как дерево придает более теплый вид и может быть использовано для визуального сочетания сада с фасадом дома.

Новая тенденция заключалась в сочетании материалов. Фото TN/ИИ

Какие материалы используются для ремонта двора в 2026 году?

Эта тенденция не требует использования одного материала. Напротив, одной из ее основных характеристик является сочетание разных поверхностей в зависимости от функции каждого сектора.

Современный рынок предлагает множество альтернатив обычной растительности. В частности это:

Натуральный камень для дорожек, клумб и пешеходных зон.

для дорожек, клумб и пешеходных зон. Гравий для второстепенных дорожек и декоративных пространств, почти не нуждающихся в уходе.

для второстепенных дорожек и декоративных пространств, почти не нуждающихся в уходе. Древесина для террас, платформ, скамеек, пергол и зон отдыха.

для террас, платформ, скамеек, пергол и зон отдыха. Дерн для "островных" зон, вместо покрытия всей площади.

для "островных" зон, вместо покрытия всей площади. Клумба для концентрации растительности в определенных зонах.

для концентрации растительности в определенных зонах. Мелкие камни и галька для добавления растительности и создания текстурных контрастов.

Следует отметить, что прежде чем ремонтировать двор, важно проанализировать дренаж, количество солнечного света, которое получает каждая зона, и то, как вы планируете использовать пространство. Ведь не все материалы одинаково хорошо работают на каждой поверхности.

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