Купа рослин у подвірʼї тепер антитренд: яку альтернативу краще обрати

Новий підхід також обирають для оновлення садів та відкритих просторів

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У 2026 році класичне подвір'я, засаджене рослинами та заповнене кадками і клумбами відходить у минуле. Зараз популярність набирає тенденція, що має на меті відновити баланс між природою та практичністю і яка полягає у створенні більш організованих просторів, де рослинність поєднується з іншими природними матеріалами.

Про це пише аргентинське видання TN. Зазначається, що наразі увага приділяється функціональності та контрасту текстур.

У світі все частіше оформлення подвір'їв та внутрішніх двориків відходять від засадження їх рослинами. Цьому на заміну приходить організація просторів, де кожна зона має свою функцію. Сенс полягає не в тому, щоб позбутися зелені, а в тому, щоб стратегічно розподілити її та поєднати з натуральними матеріалами, які забезпечують текстуру, тепло та зональність простору.

У сучасних ландшафтних роботах пріоритет змістився на балансування зелених зон із зонами для прогулянок, відпочинку чи обідів на свіжому повітрі. Камінь зазвичай використовується для будівництва доріжок та бордюрів, тоді як дерево дозволяє створювати тераси, лавки, перголи або зони для сидіння.

Дерев'яна пергола. Фото ілюстративне

Чому подвір'я, засаджене рослинами, більше не є найкращим варіантом?

Наявність рясної рослинності не обов'язково означає більшу функціональність простору. Адже, коли рослини покривають практично всю поверхню, може бути складніше пересуватися, розставляти меблі та підтримувати кожну зону в належному порядку.

Засаджені зеленню подвір'я йдуть в минуле. Фото TN/ШІ.

Саме тому сучасна тенденція має на меті створення чітко визначених просторових зон. Одна зона може бути відведена для рослин, інша — для кам'яної доріжки, а ще одна — для зони відпочинку.

Таким чином, подвір'я зберігає зв'язок з природою, водночас набуваючи більш організованої структури. Крім того, залишення певних зон відкритими дозволяє краще використовувати наявний простір.

Поєднання натуральних матеріалів також дозволяє створювати контрасти. Зелень рослин виділяється на тлі каменю, тоді як дерево додає теплішого вигляду та може бути використане для візуального поєднання саду з фасадом будинку.

Нова тенденція полягаж в поєднанні матеріалів. Фото TN/ШІ.

Які матеріали використовуються для ремонту подвір'я у 2026 році?

Ця тенденція не вимагає використання одного матеріалу. Навпаки, однією з її головних характеристик є поєднання різних поверхонь залежно від функції кожного сектора.

Сучасний ринок пропонує безліч альтернатив звичайній рослинності. Зокрема це:

Натуральний камінь для доріжок, країв клумб та пішохідних зон.

для доріжок, країв клумб та пішохідних зон. Гравій для другорядних доріжок та декоративних просторів, що майже не потребують догляду.

для другорядних доріжок та декоративних просторів, що майже не потребують догляду. Деревина для терас, платформ, лавок, пергол та зон відпочинку.

для терас, платформ, лавок, пергол та зон відпочинку. Дерн для "острівних" зон, замість покриття всієї площі.

для "острівних" зон, замість покриття всієї площі. Клумби для концентрації рослинності в певних зонах.

для концентрації рослинності в певних зонах. Дрібне каміння та галька, щоб доповнити рослинність та створити текстурні контрасти.

Варто зауважити, що перш ніж ремонтувати подвір'я, важливо проаналізувати дренаж, кількість сонячного світла, яке отримує кожна зона, та те, як ви плануєте використовувати простір. Адже не всі матеріали однаково добре працюють на кожній поверхні.

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