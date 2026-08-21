"Жизнь не мёд": украинцы развеяли популярный миф о заработках в Германии

Почему зарплаты в евро не гарантируют состоятельную жизнь

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Украинка, которая переехала в Германию, поделилась своими впечатлениями от жизни в стране. Она призналась, что еще до переезда имела совсем другое представление о жизни украинцев в этой стране.

В комментариях к ее посту в Threads другие украинцы также рассказали, почему зарплата в несколько тысяч евро не всегда означает высокий уровень жизни и с какими трудностями они столкнулись после переезда.

По словам авторки, ей казалось, что система работает довольно просто: человек обращается в центр занятости, получает помощь с оплатой жилья, проходит языковые курсы, а после этого находит работу с зарплатой около 2500 евро. Однако после переезда ее ожидания изменились.

Немало украинцев отметили, что до переезда также представляли Германию как страну, где достаточно найти работу — и финансовые проблемы исчезают.

На практике же значительную часть дохода могут забирать аренда жилья, коммунальные платежи, налоги и другие обязательные расходы.

"Кажется со стороны, что жизнь — мёд, и попробуй еще найти работу с такой зарплатой. Чаще всего получаешь 1500 евро в месяц, и из них платишь за квартиру, коммуналку, все остальные обязательные выплаты — и почти ничего не остается", — написала одна из комментаторок.

Она также обратила внимание на дополнительные расходы, которые могут возникнуть после получения счетов за коммунальные услуги.

Комментарий из Threads

Другая украинка рассказала, что ее до сих пор удивляют представления некоторых людей о жизни эмигрантов в Германии. По ее словам, знакомые спрашивали ее, сколько квартир и автомобилей она уже успела приобрести после переезда. Женщина отметила, что ее семье понадобилось почти полгода, чтобы найти работу, а полностью отказаться от помощи Jobcenter удалось лишь примерно через год.

Она также добавила, что раньше надеялась когда-нибудь приобрести собственное жилье, однако сейчас эта перспектива кажется все более сложной.

"О собственном жилье к 40 годам ты уже не мечтаешь. Потому что цены в нашей земле — от 500 тысяч за квартиру".

По ее словам, получить кредит с возрастом может становиться сложнее, а высокие цены на недвижимость и необходимость годами выплачивать ипотеку заставляют многих отказываться от таких планов.

Комментарий из Threads

Еще одна участница дискуссии, которая живет в Германии еще с доковидных времен, также отметила, что за последние годы ситуация, по ее мнению, изменилась не в лучшую сторону.

Она обратила внимание на несколько проблем:

рост стоимости жилья;

повышение арендной платы;

сложности с трудоустройством;

рост цен при более медленном увеличении доходов.

Комментарий из Threads

У государственной помощи тоже есть свои правила

Отдельно украинцы вспомнили об опыте взаимодействия с центром занятости. Одна из женщин рассказала, что некоторое время получала социальную помощь в Берлине, однако после начала работы столкнулась с необходимостью регулярно отчитываться о своих доходах.

Особенно сложной ситуация стала из-за того, что ее заработок в актерской профессии постоянно менялся.

"Мне настолько выносили мозг в Jobcenter из-за документов — такие были карусели: доказать, что и куда, отчитаться за каждый цент, за каждый налог".

По ее словам, необходимость каждый месяц предоставлять информацию о различных подработках и доходах стала для нее изнурительной. В итоге женщина вернулась в Украину и отметила, что, несмотря на опасность и обстрелы Киева, не хочет снова переезжать в Германию.

При этом она подчеркнула, что ее негативный опыт не касался отношения местных жителей.

"Хотя людей там встречала в основном очень хороших", — отметила женщина.

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, о том как переселенка призналась, что раньше работала в разных командах, в том числе в украинских женских коллективах, но с таким количеством фальши, как в Германии, не сталкивалась. По ее словам, ей не нравится, когда люди улыбаются друг другу в глаза, а затем обсуждают коллег за спиной.