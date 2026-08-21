"Життя не мед": українці розвінчали популярний міф про заробітки в Німеччині

Чому зарплати в євро не гарантують заможного життя

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка, яка переїхала до Німеччини, поділилася своїми враженнями від життя в країні. Вона зізналася, що ще до переїзду мала зовсім інше уявлення про життя українців цій кпаїні.

У коментарях до її допису в Тhreads інші українці також розповіли, чому зарплата в кілька тисяч євро не завжди означає високий рівень життя та з якими труднощами вони зіткнулися після переїзду.

За словами авторки, їй здавалося, що система працює доволі просто: людина звертається до центру зайнятості, отримує допомогу з оплатою житла, проходить мовні курси, а після цього знаходить роботу із зарплатою близько 2500 євро. Втім, після переїзду її очікування змінилися.

Чимало українців зазначили, що до переїзду також мали уявлення про Німеччину як про країну, де достатньо знайти роботу — і фінансові проблеми зникають.

На практиці ж значну частину доходу можуть забирати оренда житла, комунальні платежі, податки та інші обов'язкові витрати.

"Здається з іншої сторони, що життя мед, і спробуй ще знайти роботу на зарплату таку. Частіше за все отримуєш 1500 євро на місяць, і з них платиш квартиру, комуналку, всі інші обов'язкові виплати — і майже нічого не залишається", — написала одна з коментаторок.

Вона також звернула увагу на додаткові витрати, які можуть виникати вже після отримання рахунків за комунальні послуги.

Коментар з Тhreads

Інша українка розповіла, що її досі дивує уявлення деяких людей про життя емігрантів у Німеччині. За її словами, знайомі запитували її, скільки квартир і автомобілів вона вже встигла придбати після переїзду. Жінка зазначила, що її родині знадобилося майже пів року, щоб знайти роботу, а повністю відмовитися від допомоги Jobcenter вдалося лише приблизно через рік.

Вона також додала, що раніше сподівалася колись придбати власне житло, однак зараз ця перспектива видається дедалі складнішою.

"Про своє житло під 40 років ти вже не мрієш. Бо ціни в нашій землі від 500 тисяч за квартиру".

За її словами, отримати кредит із віком може ставати складніше, а високі ціни на нерухомість і необхідність роками виплачувати іпотеку змушують багатьох відмовлятися від таких планів.

Коментар з Тhreads

Ще одна учасниця дискусії, яка живе в Німеччині ще з доковідних часів, також зазначила, що за останні роки ситуація, на її думку, змінилася не на краще.

Вона звернула увагу на кілька проблем:

зростання вартості житла;

підвищення орендної плати;

складнощі з працевлаштуванням;

зростання цін при повільнішому збільшенні доходів.

Коментар з Тhreads

Допомога держави теж має свої правила

Окремо українці згадали про досвід взаємодії з центром зайнятості. Одна з жінок розповіла, що певний час отримувала соціальну допомогу в Берліні, однак після початку роботи зіткнулася з необхідністю регулярно звітувати про свої доходи.

Особливо складною ситуація стала через те, що її заробіток в акторській професії постійно змінювався.

"Мені настільки довбали мозок в Jobcenter за документи — такі були каруселі: довести, що і куди, відзвітувати за кожен цент, за кожен податок".

За її словами, необхідність щомісяця подавати інформацію про різні підробітки та доходи стала для неї виснажливою. Зрештою жінка повернулася до України і зазначила, що, попри небезпеку та обстріли Києва, не хоче знову переїжджати до Німеччини.

При цьому вона наголосила, що її негативний досвід не стосувався ставлення місцевих жителів.

"Хоча людей там зустрічала в основному дуже хороших", — зазначила жінка.

Коментар з Тhreads

Раніше "Телеграф" розповідав, як переселенка зізналася, що раніше працювала в різних командах, зокрема в українських жіночих колективах, але з такою кількістю фальші, як у Німеччині, нібито не стикалася. За її словами, їй не подобається, коли люди посміхаються одне одному в очі, а потім обговорюють колег за спиною.