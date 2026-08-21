Без отопления зимой: украинка рассказала, чем запаслась после прошлого года
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Что точно поможет зимой без отопления
Украинцы уже думают, как пережить холодный сезон при проблемах с отоплением и электроэнергией.
В Threads пользовательнпод ником karolina_kozachenko обратилась к тем, кто прошлой зимой оставался без тепла, и попросила поделиться собственными способами подготовки.
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Ответом поделилась одна из пользователей. По ее словам, после опыта прошлого года семья решила не ждать последнего момента. Они купили спальники, утеплители для окон и дверей, дополнительный аккумулятор на 10 тысяч и еще один преобразователь.
В случае длительного отключения электроэнергии также подготовили окопные свечи и диодные ленты. Для тепла приобрели домашние чуни и одеяло из овчины.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что подготовкой отопительной системы к зиме лучше заняться заранее. Эксперт технического отдела HERZ Украина и спикер Академии HERZ Степан Вачко объяснил, на что следует обратить внимание владельцам отопительных систем. По его словам, есть семь простых шагов, которые помогут проверить работу котла, своевременно выявить возможные неисправности и подготовить оборудование к холодам.