Без опалення взимку: українка розповіла, чим запаслася після минулого року

Що точно допоможе взимку без опалення

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Українці вже думають, як пережити холодний сезон у разі проблем з опаленням та електроенергією.

У Threads користувачка під ніком karolina_kozachenko звернулася до тих, хто минулої зими залишався без тепла, і попросила поділитися власними способами підготовки.

Відповіддю поділилася одна з користувачок. За її словами, після минулорічного досвіду сім’я вирішила не чекати останнього моменту. Вони купили спальники, утеплювачі для вікон і дверей, додатковий акумулятор на 10 тисяч та ще один перетворювач.

На випадок тривалого відключення електроенергії також підготували окопні свічки та діодні стрічки. Для тепла придбали домашні чуні й ковдру з овчини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що підготовкою опалювальної системи до зими краще зайнятися заздалегідь. Експерт технічного відділу HERZ Україна та спікер Академії HERZ Степан Вачко пояснив, на що варто звернути увагу власникам опалювальних систем. За його словами, є сім простих кроків, які допоможуть перевірити роботу котла, вчасно виявити можливі несправності та підготувати обладнання до холодів.