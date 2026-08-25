Рыба не клюет? Не ждите зря: опытный рыбак назвал главные ошибки и раскрыл лайфхаки

Почему для рыболова идеально подходит полнолуние

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— Когда меня спрашивают, какая моя любимая рыба, отвечаю: "Карп на мангале!" — шутя говорит 39-летний блогер, ведущий, юморист и рыбак из Полтавы Руслан Цвиркун.

В первой части интервью Руслан делился с "Телеграфом" своими секретами успешной рыбалки на карпа – самой популярной рыбы украинских водоемов. В продолжении разговора на эту тему он рассказывает о том, как лучше расставлять удочки и подсекать карпа, а также, как погода влияет на улов.

Чтобы подсечь, нужно сильно шлепнуть

— Чтобы карп оказался на мангале, его надо обмануть, — улыбается Руслан. — Неполовозрелые "подростки", те, что на килограмм-два, еще дурачки, могут клюнуть ради интереса. А зрелого карпа нужно перехитрить. Желательно поймать его после полового созревания, когда он хотя бы однажды нерестился и набрал жир. Большой, красивый, офигенный, такой 3—5—7 килограммов — вот это карп!

— В чем же хитрость?

— Некоторые пользуются уже готовыми бойлами — приманками и насадками, которые продаются в специализированных магазинах в виде хлебных шариков. Они разные, даже с небольшими вкрутками, которыми делают отверстие в твердом шарике перед насадкой на крючок. Я делаю проще. Беру обычную желтую нитку, затягиваю ее в иголку и прошиваю отварную горошину. Завязав два узелка, цепляю на крючок. И все! В чем здесь секрет? Если просто прицепить горох, процент подсечки не будет превышать пятидесяти процентов. Такая себе лотерея. Потому что рыба может клюнуть, но не пробить горошину. А если горошина на ниточке, тогда практически в 100 процентах карп подсечется. Очень редко бывает, что крючок попадает в мягкие ткани, которые банально рвутся.

— Как правильно подсекать рыбу?

— Ее нужно хорошенько шлепнуть, чтобы крючок пробил твердые ткани. А если слабо подсечь, она может сойти. Это своеобразная игра, борьба.

Удачная рыбалка

Кормушки могут сыграть злую шутку

— Сейчас многие рыбаки ловят рыбу на методные кормушки (или флэт-методы), на пружинки и так далее. А вы до сих пор пользуетесь дедовскими снастями?

— Мои друзья давно уже перешли на классический карпфишинг, то есть на флэт-методы. Это такие кормушки, в которые утрамбовываются бойлы или другие наживки и отвозятся или забрасываются на плес в поисках карпа.

А я до этого никак ментально не дойду, поэтому предпочитаю древнюю снасть "Инлайн", которую давным-давно придумали наши деды. Там только подводное грузило, "топорик" и крючки через полметра… Кормушки я не люблю, потому что они часто или за дно зацепляются, или за бровку, и тогда все обрывается, и это может сыграть с рыбаком злую шутку.

Зато без карпового род-пода никуда не отправляюсь. Это универсальная подставка для одновременного размещения нескольких карповых удилищ, которая позволяет надежно установить снасти на любой поверхности, включая бетонные дамбы, деревянные помосты или каменистые берега. Обычно вставляю в него максимально четыре удилища-карповика. Удочки забрасываю в разные места: одну под кустик, другую — под дерево и так далее. Через каждые 5—10 метров.

Главное, чтобы рядом было тихо, чтобы никто не кричал.

— Знаю, однако, вы пользуетесь современным корабликом для доставки прикормки подальше от берега…

— И не только. Чтобы забросить горох как можно дальше, использую также кобру или спомб. Скажем, под камыш или под какое-нибудь деревце на противоположной стороне, или на твердое дно, о котором знаю. Это на большом водоеме, когда хочу найти карпа на расстоянии сто и больше метров от берега. Закинул в бункер наживку, туда же загрузил еще пару горстей гороха и отправил в "дальнее плавание", скажем, на противоположный берег.

Кораблик для прикормки рыбы

Чтобы отсечь мелочь, ей нужно дать крупную наживку

— Что делать, если на точку уверенно встала мелкая рыба и не дает подойти большой? Как отсечь мелочь?

— Сменить наживку! Если на опарыша или на червя клюет мелочь, стоит попробовать более мощную наживку — перловку или кукурузу. Карасики, плотва, красноперки, густеры, подлещики ее не возьмут. Я часто отсекаю мелочь большим бойлом, размером с грушу. Не каждой рыбе это в рот влезет.

— А если совсем не клюет?

— Надо менять место! Если неподалеку при этом кто-то таскает одну рыбу за другой, стоит попытаться перебросить туда снасти или перейти на то место, узнать, на что человек ловит и, возможно, опять же, сменить наживку. В общем советую почаще перезабрасывать удочки.

Словом, надо действовать. Потому что если к рыбалке относиться бездейственно, результата не будет. Здесь нельзя останавливаться. Здесь надо постоянно работать, экспериментировать.

Скажем, на водоемы, где в больших количествах водятся раки, я второй раз не поеду ловить рыбу, потому что рак — это такое создание, которое жует все подряд. И прикормку, и наживку он съедает раньше, чем ее увидит рыба. Хотя в то место карп все равно приплывет, однако водные санитары, как называют раков, будут мешать комфорту рыбака.

На Опошнянском пруду

— Кстати, где раки зимуют? То есть в каких водоемах они водятся?

— Что раку нужно? Твердый грунт, каменистое дно, а еще лучше глинистое. И источники, чтобы вода постоянно менялась.

Иногда их можно встретить… в поле или в лесу. Ну, это когда гербициды, бывает, потекут в водоем. Тогда рыба погибает, а раки вылезают на сушу и, как солдаты, идут в соседний водоем.

— Ваши любимые места для рыбалки?

— К сожалению, мой любимый Марьинский пруд на Донетчине давно под оккупацией. Его разбомбили. В свое время там проводили чемпионат мира по рыбалке. Там столько рыбы было, шо капец!

А в Полтавской области люблю побережье Кременчугского водохранилища. Максимовку, Пронозовку, Святиловку, Бугаевку, сам Кременчуг. Я там все пешком прошел и даже часть Кировоградской и Черкасской областей.

Руслан рыбачит на Суле

Дождь пошел – давление упало. Значит, пора за рыбой

— Поедете ли вы на рыбалку, если атмосферное давление превышает норму?

— Идеальное давление для рыбалки в нашей Лесостепной зоне – 746 миллиметров ртутного столба, а не базовая норма 760, как некоторые считают. Мы ведь живем не на уровне моря, правильно? Конечно, это нужно обязательно учитывать. Причем рыба лучше клюет в период, когда начинается антициклон и давление снижается. Согласитесь, когда воздух на нас давит со страшной силой, нам от этого мало радости. Рыба тоже от этого страдает. Поэтому во время циклона она может клевать разве что в ночной и вечерне-утренний период, когда спадает жара и немного снижается атмосферное давление.

— Какие еще природные факторы стоит учитывать?

— Вообще их много. Дождь пошел – давление упало. Значит, нужно ехать на рыбалку.

Нельзя игнорировать силу Кориолиса, то есть силу лунного тяготения, которое тоже очень сильно влияет на рыбу. Она положительно реагирует на растущую Луну, а на спадающую — отрицательно, ведь чем ближе эта планета к Земле, тем больше ее сила тяготения. Для рыбака же идеально подходит полнолуние – тогда ночью хорошо видно.

— Ваш самый большой улов?

— Однажды я целые сутки ждал поклевку. Был уверен, что она будет, потому что сделал все правильно, закинув удочку на твердый грунт, а не в ил. И он клюнул! Карп, которого я вытащил, весил 7 килограммов 300 граммов!

Сын Любомир с уловом

А в прошлом году мы с малолетним сыном и его другом наловили более ста килограммов карпов. Это было в Харьковской области. Всю ночь тогда шел дождь и летали дроны, а рыба клевала, как бешеная. Правда, карпы были небольшими, от килограмма до трех. Я выставил об этом видеоролик под названием "Рыбалка с детьми: ночлег, дождь, дроны и бешеный клев" на своем YouTubе-канале, который собрал более 50 тысяч просмотров.

— Итак, подводя итоги разговора, назовите основные составляющие вашей успешной рыбалки на карпа, о которых я вас не спросила.

— Я вам скажу словами своего деда: рыбу ловить нужно там, где она есть. Но почему-то бывает так, что там, где я ловлю рыбу, другие не видят ни одной поклевки в течение суток или двух.

Мои лайфхаки – это не универсальная формула и не аксиома, которая будет работать повсюду. Ведь каждый водоем – это отдельный уникальный биоценоз. На одном работает что-то одно, а на водоеме рядом оно совершенно не работает, там нужно что-то другое. К примеру, река от пруда отличается на все 100 процентов. Также одно может работать в определенный период года, другое – в другой. Или на другой глубине. В общем, существует очень много факторов, которые влияют на то, будешь ли ты с рыбой или нет. Здесь нужно владеть целым комплексом знаний.

Карп на мангале – любимая рыба Руслана

Главное же – экспериментировать. С теми же удочками. Можно пару забросить на большую глубину, пару – на среднюю, а три – под берег. Так же с наживками, с прикормками.

Ловись, рыбка, большая и... большая

А еще, когда я приезжаю на рыбалку, во мне включается… плебей донеолитического века. То есть человек, который не перешел к воспроизводственному хозяйству и до сих пор занимается сбором ягод, рыболовством, охотой. Мне нужно принести домой добычу!

Вот так добыча!

Это же нормально, когда мужчина несет что-то в дом, а не из дому. Меня увлекает этот рыболовный вайб.

Фото предоставлены Русланом Цвиркуном