Закрытых счетов сотни тысяч, а судебных приговоров единицы - что не так с "дропами"
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В большинстве случаев суды назначили обвиняемым самое жесткое наказание
В судебном реестре Украины выявлено по меньшей мере 16 приговоров, в которых упоминаются дропы или так называемые "денежные мулы". В то же время, в этом году вынесено только 3 приговора, хотя в прошлом году было закрыто 606 тысяч счетов физическим лицам из-за подозрения в рамках противодействия дропам.
По данным сервиса "Опендатабот", больше всего приговоров было вынесено в 2020 году:
- 2026 год – 3 приговора;
- 2025 год – приговоры не выявлены;
- 2024 год – приговоры не выявлены;
- 2023 год – 1 приговор;
- 2021 год – 2 приговора;
- 2020 год – 8 приговоров;
- 2019 год – 2 приговора.
Чаще всего дроп-счета фигурировали по делам, связанным с наркотрафиком. Также были случаи онлайн-мошенничества:
- 13 приговоров, или 81%, – схемы, связанные с наркотрафиком;
- 3 приговора, или 19%, – онлайн-мошенничество.
В то же время отмечается, что упоминание дропа в приговоре не означает автоматически, что именно владельца счета осудили за передачу банковских данных. В части решений дропы были лишь одним из элементов общей преступной схемы, тогда как осужденное лицо могло выполнять другую роль.
В 12 из 16 приговоров основным наказанием было лишение свободы. Сроки составляли от 2 до 10 лет. В то же время, в 8 приговорах осужденных освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Еще в 4 приговорах основным наказанием был штраф. Конкретную сумму штрафа указали в 6 решениях – от 98,6 тыс. грн до 850 тыс. грн.
Больше всего приговоров с упоминаниями о дропах вынесли суды Киева – 10, или 63% от всех найденных. Также выявлено 2 приговора – в Одесской области и по 1 – в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской и Николаевской областях.
По отдельным делам суды также взыскивали средства в пользу потерпевших. В одном из приговоров сумма возмещения составила 8,65 млн грн. По двум другим делам обвиняемые добровольно возместили потерпевшим в общей сложности 42,1 тыс. грн. Еще в двух приговорах суды взыскали в общей сложности 29,8 тыс. грн процессуальных расходов.
Кто такие дропы?
Отметим, что использование дропов – это преступная деятельность по организации нелегальных безналичных платежей через карты подставных граждан. Такими "услугами" широко пользуются наркоторговцы, террористы, нелегальные торговцы, организаторы нелегальных азартных игр.
Согласно данным народного депутата Ярослава Железняка, в 2025 году украинские банки в рамках финансового мониторинга закрыли более 636 тысяч счетов граждан. Подавляющее большинство этих принудительных закрытий (примерно 90–95%) было напрямую связано с противодействием схемам так называемых "дропов" (денежных мулов). Из них:
- 606 тысяч счетов были закрыты физическим лицам.
- 30 тысяч счетов принудительно закрыли физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые также начали массово вовлекаться в теневые схемы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже создали реестр дропов, там уже более 40 тысяч человек.