Закрытых счетов сотни тысяч, а судебных приговоров единицы - что не так с "дропами"

В большинстве случаев суды назначили обвиняемым самое жесткое наказание

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В судебном реестре Украины выявлено по меньшей мере 16 приговоров, в которых упоминаются дропы или так называемые "денежные мулы". В то же время, в этом году вынесено только 3 приговора, хотя в прошлом году было закрыто 606 тысяч счетов физическим лицам из-за подозрения в рамках противодействия дропам.

По данным сервиса "Опендатабот", больше всего приговоров было вынесено в 2020 году:

2026 год – 3 приговора;

2025 год – приговоры не выявлены;

2024 год – приговоры не выявлены;

2023 год – 1 приговор;

2021 год – 2 приговора;

2020 год – 8 приговоров;

2019 год – 2 приговора.

Чаще всего дроп-счета фигурировали по делам, связанным с наркотрафиком. Также были случаи онлайн-мошенничества:

13 приговоров, или 81%, – схемы, связанные с наркотрафиком;

3 приговора, или 19%, – онлайн-мошенничество.

Динамика судебных приговоров с упоминаниями о дропах. Инфографика Опендатабот

В то же время отмечается, что упоминание дропа в приговоре не означает автоматически, что именно владельца счета осудили за передачу банковских данных. В части решений дропы были лишь одним из элементов общей преступной схемы, тогда как осужденное лицо могло выполнять другую роль.

В 12 из 16 приговоров основным наказанием было лишение свободы. Сроки составляли от 2 до 10 лет. В то же время, в 8 приговорах осужденных освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Еще в 4 приговорах основным наказанием был штраф. Конкретную сумму штрафа указали в 6 решениях – от 98,6 тыс. грн до 850 тыс. грн.

Больше всего приговоров с упоминаниями о дропах вынесли суды Киева – 10, или 63% от всех найденных. Также выявлено 2 приговора – в Одесской области и по 1 – в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской и Николаевской областях.

По отдельным делам суды также взыскивали средства в пользу потерпевших. В одном из приговоров сумма возмещения составила 8,65 млн грн. По двум другим делам обвиняемые добровольно возместили потерпевшим в общей сложности 42,1 тыс. грн. Еще в двух приговорах суды взыскали в общей сложности 29,8 тыс. грн процессуальных расходов.

Кто такие дропы?

Отметим, что использование дропов – это преступная деятельность по организации нелегальных безналичных платежей через карты подставных граждан. Такими "услугами" широко пользуются наркоторговцы, террористы, нелегальные торговцы, организаторы нелегальных азартных игр.

Согласно данным народного депутата Ярослава Железняка, в 2025 году украинские банки в рамках финансового мониторинга закрыли более 636 тысяч счетов граждан. Подавляющее большинство этих принудительных закрытий (примерно 90–95%) было напрямую связано с противодействием схемам так называемых "дропов" (денежных мулов). Из них:

606 тысяч счетов были закрыты физическим лицам.

30 тысяч счетов принудительно закрыли физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые также начали массово вовлекаться в теневые схемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже создали реестр дропов, там уже более 40 тысяч человек.