Украинец приручил брошенных лебедей: птицы узнают его по свисту (видео)

Выводок лебедей остался зимовать без родителей

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Украинец приручил диких лебедей. Их родители улетели на юг, а шестеро подростков смогут отправиться в теплые страны только через год. Теперь им необходимо дожить до весны.

Трогательное видео появилось в Іnstagram. Мужчина кормит птиц зерном.

Примечательно, что молодые лебеди узнают его по свисту даже когда находятся в воде, и спешат на обед. На кадрах видно, что среди лебедей затесался и селезень.

"Их родители улетели… Улетели не потому что они х**новые родители, а потому, что так устроена природа, а эти драконы смогут летать в следующем году", – пишет автор публикации.

По ее словам, намеренно их никто не приручал, просто еды уже недостаточно и родители подкармливают уток. Длинношеие подростки решили к ним присоединиться, как и крыса, которая живет под деревом.

"Про прошлый год: из прошлогоднего выводка остался только один малый, пять даже не дотянули до зимы, поэтому наша задача – сохранить выводок, а сохранить – значит прокормить", – пишет девушка и просит помощи.

"Ключевой вопрос – как этих динозавров прокормить зимой", – добавляет она в видео.

На кадрах видно, что лебеди – очень крупные. Кроме того, неизвестно, сколько там уток – в кадр попала только одна особь.

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