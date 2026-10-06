Уникальный памятник пережил 140 лет: украинка убрала могилу маленькой девочки (видео)

Это стало 77-м захоронением, которое она убрала

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Заброшенные детские могилы особенно больно видеть в запущенном состоянии. Украинка решила восстановить убранный вид одной из них — могилой девочки, прожившей всего около девяти лет.

Об этом она рассказала в Threads под ником liusynaltd. Это стало ее 77-м захоронением, которое она убрала.

Девочку звали Дзюня (Dziunia). Ее могила расположена на Лычаковском кладбище, а на надгробии указаны годы жизни — 1872-1881. Дзюня умерла, когда ей было около девяти лет, однако ее погребение сохранилось до наших дней.

"Сегодня я возвращаю ей ухожений вид и память", — написала украинка, объяснив, что особенно больно видеть забытыми именно детские могилы.

Таким образом, она уже привела в порядок 77 захоронений, возвращая заброшенным могилам опрятный вид и внимание, которого они давно не имели.

Следует отметить, что памятник девочки хорошо сохранился и имеет необычное оформление. На нем изображен ребенок в полный рост — он стоит, облокотившись на большой крест.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит могила первого президента Украины Леонида Кравчука, которая долгое время оставалась без памятника и надлежащего ухода.

Кроме того, мы также рассказывали, где именно похоронена принцесса Диана, почему ее могила расположена именно в этом месте и как выглядит мемориал сегодня.