"Сільпо" закрывается во время тревоги: в сети объяснили, какие магазины и почему

Ритейлер рассказал, кто принимает решение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве и области стали закрываться супермаркеты торговой сети "Сільпо" во время воздушных тревог. В магазинах уже появились соответствующие предупреждения.

"Телеграф" спросил чат-бота компании: это нововведение касается всех магазинов или только тех, которые расположены в торговых центрах?

"Во время воздушной тревоги магазины "Сільпо" обычно закрываются. Но окончательное решение о работе принимает управляющий конкретного магазина. Если магазин находится в торговом центре, он работает или закрывается в соответствии с решением администрации ТЦ", – пояснили в службе поддержки ритейлера.

Таким образом, закрываются магазины "Сільпо", администрация которых приняла такое решение. На это влияет и распоряжение ТЦ, где расположен супермаркет.

Напомним, 21 августа российские войска нанесли жестокие удары по ТЦ в Кривом Роге. Спасательная операция продолжалась несколько дней. 130 человек получили ранения, в том числе 25 детей. Погибли 16 человек.

22 августа сообщалось, что в Кривом Роге директору супермаркета объявили подозрение после удара РФ по ТЦ. Полиция проверяет, почему супермаркет продолжал работать во время тревоги и были ли доступны укрытия.