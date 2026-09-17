Держите коробочку под рукой: 5 неожиданных способов использовать зубочистки

Зубочистка может выручить не только за столом

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Коробочка с зубочистками есть почти на каждой кухне. Они дешевые, занимают мало места и могут пригодиться далеко за пределами обеденного стола.

Как пишет портал MSN, благодаря небольшому размеру и острому кончику зубочистки могут добраться до труднодоступных мест и пригодятся во время мелкого ремонта. Вот пять необычных способов использовать их дома.

Почистить разъем для зарядки телефона

В разъеме для зарядки со временем скапливается пыль, ворс из карманов и другой мелкий мусор. Из-за этого штекер может не входить до конца, а телефон — заряжаться с перебоями.

Зубочистка поможет осторожно достать мусор из разъема. Перед очисткой выключите телефон и аккуратно пройдитесь зубочисткой вдоль краев, не задвигая ее глубоко внутрь.

Очистка разъема для зарядки телефона. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Чтобы пищевая пленка не касалась торта

Если нужно накрыть торт с кремом пищевой пленкой, но не хочется, чтобы она прилипла к десерту и испортила декор, помогут обычные зубочистки. Воткните их вертикально по краям торта, чтобы они служили мини-опорами, а сверху натяните пленку — так она будет держаться на весу и не касаться десерта.

Перед подачей к столу обязательно убедитесь, что вытащили абсолютно все зубочистки.

Прочистить душевую лейку

В маленьких отверстиях душевой лейки со временем накапливается минеральный налет, из-за чего вода начинает течь слабее. Для их эффективной очистки отлично подойдет обычная зубочистка, слегка смоченная в смеси воды и белого уксуса — она легко доберется до труднодоступных мест, куда губкой или щеткой просто не дотянуться.

Прочистить душевую воронку. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Подтянуть расшатанную петлю шкафа

Если винт в петле шкафа расшатался, возможно, отверстие вокруг него стало слишком большим. Из-за этого он уже не держится так крепко, как раньше.

Выкрутите его, а в отверстие вставьте несколько зубочисток, смазанных столярным или ПВА-клеем. Лишнее отломите или срежьте вровень с поверхностью.

После этого закрутите винт обратно. Зубочистки заполнят пустое пространство, поэтому он снова будет держаться крепче.

Распутать маленький узел

Если нитка, веревка или шнурок завязались в тугой маленький узел, не спешите брать ножницы.

Вставьте острый кончик зубочистки в центр узла и осторожно подвигайте им в разные стороны. Когда внутри появится немного свободного места, петли можно будет постепенно распутать пальцами.

Распутывание узла. Инфографика: ИИ "Телеграф"

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