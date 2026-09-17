Запрет есть, контроля нет? Темный рынок вейпов в Украине удивляет цифрами

Большая часть потребителей покупают электронки офлайн

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В Украине на законодательном уровне запретили ароматизированные жидкости для электронных сигарет, закрыли возможность смешивать жидкости с никотином самостоятельно, а также усилили правила обращения никотиновой продукции. Однако вейпы никуда не исчезли, а вместо этого часть продаж ушла в нелегальный рынок.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "93% рынка в тени: как Украина стала страной нелегальных вейпов".

Согласно результатам исследования междунродной компании Kantar, который был проведен в апреле-мае 2026 года, среди постоянных пользователей электронных сигарет, 93,3% продукции на рынке имеет признаки несоответствия требованиям законов. В то же время лишь 4% продукции отвечает всем правилам.

Также как оказалось, 75% пользователей приобретают вейпы не через интернет. Таким образом можно сделать вывод, что огромня часть нелегального рынка существует не только в Telegram-каналах, на анонимных сайтах или в каком-то интернет-подполье. Основная масса продается в магазинах, киосках и других точках, которые без проблем должны быть под контролем государства.

После соответствующих законодательных изменений с 2021 года жидкости для электронных сигарет стали подакцизным товаром. Но важно указать, что архитектура закона изначально содержала уязвимость: под подакцизный учет подпадали только готовые смеси, в то время как их отдельные компоненты – глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы – оставались в свободном обращении без уплаты акциза.

Заложенная с самого начала уязвимость сработала. Индустрия быстро нашла обходные пути — вместо готовой ароматизированной жидкости магазины просто начали продавать компоненты отдельно: базу, ароматизатор и никотин. Покупателю оставалось смешать их самостоятельно. Эту лазейку в 2025 году попыталась закрыть Верховная Рада. Однако произошло самое важное: спрос, как это всегда бывает в случае запрета аддиктивных товаров (вспомним истории с запретом алкоголя или, например, азартных игр) никуда не исчез. Следовательно отрасль начала мигрировать в тень.

После усиления ограничений значительный сегмент рынка просто перестал выполнять требования, используя все возможные пути обойти запрет. Но теперь вопрос в другом: кто и как должен обеспечить и проконтролировать их выполнение.

Обзор рынка электронных сигарет. Исследование Kantar

Отсюда возникает фундаментальный вопрос: как вышло, что в государстве, которое за последние годы приняло целый ряд законов для регулирования такой чувствительной для здоровья населения сферы, как потребление никотинсодержащей продукции, этот рынок годами фактически существует вне установленных правил? И как запретная продукция может в открытую продаваться по всей стране.

В то же время, по данным сопутствующих исследований (например – опрос Центра Разумкова, или информации, зафиксированной Киевским международным институтом социологии (КМИС) пользователями электронных сигарет сегодня являются от 14,3% до 24% всех курильщиков в Украине. То есть, сегмент электронных сигарет сегодня уже превратился в массовый "химический мейнстрим", который к тому же полностью держится на запрещенных фруктовых и сладких ароматизаторах.

Самая странная цифра – не 93%, а 75%

И хотя не менее странной кажется цифра исследования 93,3% нелегальной продукции, но с точки зрения работы государства еще более показателен другой результат — 75% пользователей покупают электронные сигареты и жидкости офлайн. Через интернет — всего около 25%.

Это буквально рушит все удобные объяснения, что нелегальный вейп-рынок спрятался в нише, куда государству якобы трудно дотянуться — в Telegram, на закрытых сайтах или других цифровых каналах, которые сложно контролировать. Нет. Три из четырех покупателей идут за товаром в физическую точку продаж в ближайшем киоске, супермаркете или ТРЦ.

Потому особенно неудобным становится вопрос об эффективности контроля. Если продукция с признаками нарушения законодательства составляет более 93%, а основной канал ее сбыта — офлайн, то это означает, что государство годами не может или не хочет прекратить открытую продажу товара, которое само запретило.

Рейды есть, но без результата

Бюро экономических наук, налоговая, а также другие органы регулярно сообщают об изъятии нелегальных жидкостей, электронных сигарет и подсистем. Практически каждую неделю появляются новости о разоблачении складов, подпольных производств или конфискованных партиях. Однако результат этих действий можно оценивать другим — динамикой самого рынка.

И в данном случае статистика выглядит безутешно. По прошлогодней волне исследования Kantar доля нелегальной продукции находилась примерно на уровне 93,6%. Весной 2026 года аналогичное исследование зафиксировало 93,3%. То есть принципиального изменения не произошло.

На этом фоне в парламенте редлагают усиливать возрастные ограничения, другие рассматривают более радикальные сценарии вплоть до полного запрета отдельных категорий электронных систем доставки никотина и жидкостей. Дискуссия об этом, бесспорно, интересна и имеет право на существование.

Следовательно, основной вопрос, от которого зависят все остальные — в правоприменении.

Вейп-рынок в Украине. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие места в Украине под запретом для курения.