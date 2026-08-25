"Сільпо" зачиняється під час тривоги: у мережі пояснили, які магазини і чому

Ритейлер розповів, хто ухвалює рішення

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У Києві та області почали зачинятися супермаркети торгової мережі "Сільпо" під час повітряних тривог. У магазинах вже з’явилися відповідні попередження.

"Телеграф" запитав у чат-бота компанії: це нововведення стосується всіх магазинів чи лише тих, які розташовані у торгових центрах?

"Під час повітряної тривоги магазини "Сільпо" зазвичай зачиняються. Але остаточне рішення про роботу приймає керуючий конкретного магазину. Якщо магазин знаходиться в торговому центрі, він працює або зачиняється відповідно до рішення адміністрації ТЦ", – пояснили у службі підтримки ритейлера.

Таким чином, зачиняються ті магазини "Сільпо", адміністрація яких ухвалила таке рішення. На цього впливає й розпорядження ТЦ, де розташований супермаркет.

Нагадаємо, 21 серпня російські війська завдали жорстоких ударів по ТЦ у Кривому Розі. Рятувальна операція тривала кілька днів. 130 людей отримали поранення, серед них 25 дітей. Загинуло 16 людей.

22 серпня повідомлялося, що у Кривому Розі директору супермаркету оголосили підозру після удару РФ по ТЦ. Поліція перевіряє, чому супермаркет продовжував працювати під час тривоги та чи були доступними укриття.