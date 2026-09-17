Жена из России и заместитель с OnlyFans: что известно про и.о. генпрокурора Ковальского

До нового назначения чиновник возглавлял структуру в Хмельницкой области

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Временно исполняющим обязанности генерального прокурора в Украине назначен руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.

Соответствующий документ был опубликован на сайте президента Украины 17 сентября.

"Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в документе.

Антон Ковальский

Отметим, что предыдущего генпрокурора Руслана Кравченко президент уволил 15 сентября — после того, как Кравченко сообщил, что подписал подозрение руководителю НАБУ Сергею Кривоносу и человеку, близкому к главе САП Александру Клименко.

Ковальский в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. В ноябре 2021 года его назначили руководителем Черновицкой областной прокуратуры.

Затем с 1 июля 2025 года был главой Хмельницкой областной прокуратуры.

Антон Ковальский

Как пишет ЦПК, большая часть имущества Ковальского зарегистрирована на имя родственников, а его жена — успешная бизнесвумен, которая родилась в России.

С 2011 года, то есть с момента покупки, и до 2022 года прокурор указывал, что ездит на Volkswagen Polo, зарегистрированном на имя его брата.

С 2018 года Ковальский и его семья используют квартиру в Виннице площадью 79 квадратных метров. Квартира, зарегистрированная на имя его матери, использовалась семьей прокурора сразу после покупки. То есть, как пишет издание, фактически, она была приобретена специально для нужд семьи прокурора.

"В то же время возникает вопрос об источнике средств матери, работавшей в психоневрологической больнице. В 2019 году ее доход без налогов составил 51 тысячу гривен; в 2020 году — 72 тысячи гривен; в 2021 году — 122,5 тысячи гривен. В эти годы сбережений не было, поэтому непонятно, как такой доход мог быть использован для покупки квартиры", — говорится в материале.

Также в статье отмечается, что с 2022 по 2025 год Ковальский, его жена и двое детей имели временную защиту и право проживания в Румынии.

Один из его заместителей — Максим Кутерга. Судя по расследованию hromadske.ua, в 2019 году он не прошёл аттестацию и был уволен из прокуратуры. А в 2020 году он продлил аттестацию через ОАСК и получил компенсацию в размере более 300 тысяч гривен. Затем он получил адвокатскую справку, работая в структуре с явным татарским следом.Только в 2024 году Кутерга и его жена приобрели имущество на сумму около 325 тысяч долларов (более 13 миллионов гривен). К слову, свёкор Кутерги, который попал под подозрение НАБУ, бежал из Украины в Российскую Федерацию и был заочно приговорён за коллаборационизм к 8 годам лишения свободы.

Еще один подчинённый — прокурор Хмельницкого областного прокурорского управления Антон Вендель, которого недавно уволили из-за аккаунта на OnlyFans.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАБУ завершило дело против IT-спрута, курировавшего кадровые назначения в высших эшелонах власти.