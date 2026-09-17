Киев и область включили в перечень территорий повышенного риска: что это означает для людей

Детали объяснил Корецкий

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Правительство Украины включило Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска. Это позволит работающим в регионе предприятиям получать компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество, в том числе арендованное.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Речь идет о расширении государственной программы страхования военных рисков для бизнеса — непосредственно выплат жителям Киева и области решение не предусматривает.

"В проекте бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью на страхование военных рисков. Но бизнесу нужна поддержка уже сегодня, поэтому расширяем действующую программу", – говорится в публикации.

Что изменилось в программе

Глава правительства отметил, что новые правила должны упростить предпринимателям получение компенсаций и предоставить дополнительные инструменты защиты на фоне регулярных атак на гражданскую инфраструктуру.

Российская армия ежедневно наносит удары по предприятиям, складам и логистическим объектам, из-за чего бизнес несет значительные убытки. В проекте государственного бюджета на 2027 год уже предусмотрена отдельная статья расходов на страхование военных рисков. Однако, по словам Корецкого, предпринимателям необходима помощь уже сейчас, поэтому Кабмин обновил действующую программу.

После включения Киева и области в список территорий повышенного риска местные предприятия смогут претендовать на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

Максимальную сумму компенсации страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн гривен в год. Действие механизма также распространили на арендованное имущество, а требования к страховым договорам упростили.

Сергей Корецкий

За какое имущество можно получить компенсацию

Правительство расширило перечень имущества, повреждение или уничтожение которого подпадает под действие программы. В список включили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовые автомобили и прицепы.

По словам Корецкого, эти изменения особенно важны для топливной инфраструктуры, которая остается одной из основных целей российских атак.

Кроме того, Кабмин расширил государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в топливной отрасли, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Теперь предприятия смогут привлекать льготные кредиты на восстановление складской и топливной инфраструктуры, модернизацию перерабатывающих производств, а также пополнение оборотного капитала компаний оптовой и розничной торговли.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой банковской ставки. Предельный объем кредитования для группы связанных компаний составит 1 млрд гривен.

Напомним, 17 сентября россияне снова атаковали "Киевстар" и "Запорожсталь". Мобильный оператор попал под удар РФ второй раз за шесть дней.