Создадите себе финансовые проблемы: что категорически запрещено делать 27 августа

Верующие в этот день молятся о мудрости, терпении и внутренней силе

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В четверг, 27 августа, по новому лианскому календарю православные христиане и греко-католики чествуют преподобного Пимена Великого, одного из самых известных египетских подвижников. Также в этот день вспоминают преподобных Кукшу, Никона и Пимена Песника Киево-Печерских.

Пимен Великий родился примерно в 340 году в Египте. Вместе с двумя братьями он оставил светскую жизнь и принял монашеский постриг. Братья поселились в египетской пустыне и посвятили себя молитве и суровой аскетической жизни.

К Пимену приходили за духовными наставлениями, а его изречения вошли в известную традицию "Высказаний отцов пустыни". Особенно святой подчеркивал, что человеку следует научиться сдерживать гнев, не осуждать других и не отвечать злом на зло.

Традиции и приметы 27 августа

на рябине много ягод – ждите холодной зимы;

– ждите холодной зимы; листья рябины начали желтеть — осень будет теплой, а зима морозной;

— осень будет теплой, а зима морозной; ягоды активно осыпаются — осенью будет хорошая погода;

— осенью будет хорошая погода; рябиновые листья долго не опадают — зимой будут сильные морозы;

— зимой будут сильные морозы; гром 27 августа — по народной примете, вскоре должно прийти теплое "бабье лето".

Рябина. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 27 августа

стоять долго на пороге — наши предки считали порог особым местом между домом и внешним миром, поэтому задерживаться там без надобности не советовали: якобы это могло навлечь неприятности в дом;

— наши предки считали порог особым местом между домом и внешним миром, поэтому задерживаться там без надобности не советовали: якобы это могло навлечь неприятности в дом; давать деньги в долг — ссуженные в этот день средства могут возвращаться очень долго или вообще создать финансовые проблемы;

— ссуженные в этот день средства могут возвращаться очень долго или вообще создать финансовые проблемы; делать большие покупки — приобретенная 27 августа дорогая вещь могла не принести ожидаемой пользы или радости;

— приобретенная 27 августа дорогая вещь могла не принести ожидаемой пользы или радости; подбирать деньги на перекрестке — особенно лежащие прямо на земле монеты или купюры — находки могли быть связаны с чужими проблемами, поэтому их советовали обходить стороной.

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