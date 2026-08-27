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Створите собі фінансові проблеми: що категорично заборонено робити 27 серпня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Церковне свято 27 серпня 2026
Церковне свято 27 серпня 2026. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Віряни цього дня моляться про мудрість, терпіння і внутрішню силу

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У четвер, 27 серпня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують преподобного Пімена Великого, одного з найвідоміших єгипетських подвижників. Також цього дня згадують преподобних Кукшу, Никона та Пімена Пісника Києво-Печерських.

Пімен Великий народився приблизно у 340 році в Єгипті. Разом із двома братами він залишив світське життя та прийняв чернечий постриг. Брати оселилися в єгипетській пустелі й присвятили себе молитві та суворому аскетичному життю.

До Пімена приходили за духовними настановами, а його вислови увійшли до відомої традиції "Висловів отців пустелі". Особливо святий наголошував на тому, що людині варто навчитися стримувати гнів, не засуджувати інших і не відповідати злом на зло.

Традиції та прикмети 27 серпня

  • на горобині багато ягід — чекайте на холодну зиму;
  • листя горобини почало жовтіти — осінь буде теплою, а зима морозною;
  • ягоди активно обсипаються — до погожої осені;
  • горобинове листя довго не опадає — взимку будуть сильні морози;
  • грім 27 серпня — за народною прикметою, незабаром має прийти тепле "бабине літо".
Горобина
Горобина. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 27 серпня

  • стояти довго на порозі — наші предки вважали поріг особливим місцем між домом і зовнішнім світом, тому затримуватися там без потреби не радили: нібито це могло накликати неприємності в оселю;
  • давати гроші в борг — позичені цього дня кошти можуть повертатися дуже довго або взагалі створити фінансові проблеми;
  • робити великі покупки — придбана 27 серпня дорога річ могла не принести очікуваної користі чи радості;
  • підбирати гроші на перехресті — особливо монети або купюри, які лежать просто на землі — знахідки могли бути пов'язані з чужими проблемами, тому їх радили обходити стороною.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні, професійні та міжнародні свята українці відзначатимуть у серпні 2026 року. Ми підготували повний календар важливих дат останнього місяця літа.

Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято #Свято