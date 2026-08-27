Створите собі фінансові проблеми: що категорично заборонено робити 27 серпня
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Віряни цього дня моляться про мудрість, терпіння і внутрішню силу
У четвер, 27 серпня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують преподобного Пімена Великого, одного з найвідоміших єгипетських подвижників. Також цього дня згадують преподобних Кукшу, Никона та Пімена Пісника Києво-Печерських.
Пімен Великий народився приблизно у 340 році в Єгипті. Разом із двома братами він залишив світське життя та прийняв чернечий постриг. Брати оселилися в єгипетській пустелі й присвятили себе молитві та суворому аскетичному життю.
До Пімена приходили за духовними настановами, а його вислови увійшли до відомої традиції "Висловів отців пустелі". Особливо святий наголошував на тому, що людині варто навчитися стримувати гнів, не засуджувати інших і не відповідати злом на зло.
Традиції та прикмети 27 серпня
- на горобині багато ягід — чекайте на холодну зиму;
- листя горобини почало жовтіти — осінь буде теплою, а зима морозною;
- ягоди активно обсипаються — до погожої осені;
- горобинове листя довго не опадає — взимку будуть сильні морози;
- грім 27 серпня — за народною прикметою, незабаром має прийти тепле "бабине літо".
Що не можна робити 27 серпня
- стояти довго на порозі — наші предки вважали поріг особливим місцем між домом і зовнішнім світом, тому затримуватися там без потреби не радили: нібито це могло накликати неприємності в оселю;
- давати гроші в борг — позичені цього дня кошти можуть повертатися дуже довго або взагалі створити фінансові проблеми;
- робити великі покупки — придбана 27 серпня дорога річ могла не принести очікуваної користі чи радості;
- підбирати гроші на перехресті — особливо монети або купюри, які лежать просто на землі — знахідки могли бути пов'язані з чужими проблемами, тому їх радили обходити стороною.
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