Не супермаркет, а мини-"АТБ": где находится самый маленький магазин сети

Здесь поместился только самый необходимый ассортимент.

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В Кропивницком работает самый маленький магазин торговой сети "АТБ". Его площадь составляет всего 148 квадратных метров, однако компактный супермаркет обслуживает жителей города уже более 17 лет.

"Телеграф" расскажет, почему магазин имеет такой необычный для сети формат, где именно он расположен и с какими трудностями сталкиваются покупатели.

Где находится магазин

Как выяснил "Телеграф", самый маленький магазин сети расположен в Кропивницком по адресу: улица Короленко, 34.

Торговая точка работает в формате мини-маркета и занимает первый этаж жилого дома. По имеющейся информации, магазин работает еще с 2009 года.

Снаружи – обычный АТБ, внутри – гораздо теснее

Снаружи магазин имеет узнаваемый для сети вид. В то же время из-за ограниченной площади его внутреннее пространство существенно отличается от стандартных супермаркетов.

Меньше всего АТБ в Украине

Проходы между стеллажами здесь узкие, а в час наибольшего наплыва покупателей в помещении может становиться тесно.

Особенно это заметно, когда работники одновременно выкладывают новый товар, а посетители передвигаются между торговыми рядами.

Торговый зал магазина

Что говорят посетители

В отзывах покупатели обращают внимание, что из-за компактного формата в магазине представлен не такой широкий ассортимент, как в более крупных торговых точках сети.

Отзывы о магазине

Отзывы о магазине

Среди других замечаний посетители называют:

узкие проходы между стеллажами;

ограниченное пространство у касс;

тесноту при наплыве покупателей;

сложности с изложением товаров в часы работы магазина.

Один из типичных отзывов покупателей сводится к тому, что в магазине тесно, особенно когда одновременно работают работники и находится много посетителей.

Также покупатели отмечают, что у касс недостаточно места для размещения товаров. Поэтому, по их словам, иногда может возникать путаница между покупками разных клиентов.

Отзыв о магазине

Почему жители все равно туда ходят

Несмотря на небольшие размеры, у магазина есть и свои преимущества. Прежде всего, покупатели отмечают его расположение и возможность быстро приобрести основные товары.

Для жителей района это фактически формат магазина "по дороге домой", где можно произвести небольшую ежедневную закупку без необходимости ехать в большой супермаркет.

В то же время для более масштабных покупок жители Кропивницкого, судя по отзывам, чаще выбирают более крупные магазины сети с более широким ассортиментом и более просторными торговыми залами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" не планируют прибавлять популярную в Европе услугу.