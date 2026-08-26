Не супермаркет, а міні-"АТБ": де знаходиться найменший магазин мережі

Тут помістився лише найнеобхідніший асортимент

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У Кропивницькому працює найменший магазин торговельної мережі "АТБ". Його площа становить лише 148 квадратних метрів, однак компактний супермаркет обслуговує мешканців міста вже понад 17 років.

"Телеграф" розповість, чому магазин має такий незвичний для мережі формат, де саме він розташований і з якими труднощами стикаються покупці.

Де знаходиться магазин

Як з'ясував "Телеграф", найменший магазин мережі розташований у Кропивницькому за адресою: вулиця Короленка, 34.

Торгова точка працює у форматі міні-маркету та займає перший поверх житлового будинку. За наявною інформацією, магазин функціонує ще з 2009 року.

Зовні — звичайний АТБ, усередині — значно тісніше

Ззовні магазин має впізнаваний для мережі вигляд. Водночас через обмежену площу його внутрішній простір суттєво відрізняється від стандартних супермаркетів.

Найменше АТБ в Україні

Проходи між стелажами тут вузькі, а в години найбільшого напливу покупців у приміщенні може ставати тісно.

Особливо це помітно, коли працівники одночасно викладають новий товар, а відвідувачі пересуваються між торговими рядами.

Торговий зал магазину

Що кажуть відвідувачі

У відгуках покупці звертають увагу, що через компактний формат у магазині представлений не такий широкий асортимент, як у більших торгових точках мережі.

Відгуки про магазин

Відгуки про магазин

Серед інших зауважень відвідувачі називають:

вузькі проходи між стелажами;

обмежений простір біля кас;

тісноту під час напливу покупців;

складнощі з викладенням товарів у години роботи магазину.

Один із типових відгуків покупців зводиться до того, що в магазині "тісно", особливо коли одночасно працюють працівники та перебуває багато відвідувачів.

Також покупці зазначають, що біля кас недостатньо місця для розміщення товарів. Через це, за їхніми словами, іноді може виникати плутанина між покупками різних клієнтів.

Відгук про магазин

Чому мешканці все одно туди ходять

Попри невеликі розміри, магазин має і свої переваги. Насамперед покупці відзначають його розташування та можливість швидко придбати основні товари.

Для мешканців району це фактично формат магазину "по дорозі додому", де можна зробити невелику щоденну закупівлю без необхідності їхати до великого супермаркету.

Водночас для масштабніших покупок жителі Кропивницького, судячи з відгуків, частіше обирають більші магазини мережі з ширшим асортиментом і просторішими торговими залами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" не планують додавати популярну в Європі послугу.