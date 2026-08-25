В "АТБ" не планируют добавлять популярную в Европе услугу, хотя украинцы от нее в восторге
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Европейский опыт пока не собираются внедрять в украинской сети
Сеть супермаркетов "АТБ" пока не планирует устанавливать в своих магазинах автоматы для сбора вторсырья. Речь идет о так называемых фандоматах, которые популярны в Европе и не только.
Об этом сообщили в службе поддержки "АТБ" в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". Там отметили, что информация о подобных планах не поступала.
"Планируется ли введение в супермаркетах автоматов сбора вторсырья? Как это делается в Lidl, Aldi и в других европейских сетях. Не было информации о планах введения автоматов для сбора вторсырья", — сообщили в "АТБ".
Добавим, что многие украинцы с нетерпением ждут появление фандоматов в супермаркетах. Не обошлось без ноток пессимизма — один из пользователей считает, что украинцы просто уничтожат эти аппараты.
"В каждом "АТБ" поставить и будет нам счастье"
"Надеюсь, это к нам когда-нибудь дойдет"
"Отличная практика"
"В Украине такие автоматы просто побьют или поломают"
Что такое фандоматы?
Справка: Фандоматы — автоматизированные аппараты для приема использованной тары (пластиковых бутылок и алюминиевых банок). В странах Европы такая система работает десятилетиями: покупая напиток, человек платит небольшую залоговую стоимость за тару, а после возвращает ее через автомат и получает деньги назад.
Почему это выгодно всем?
- Для экологии: сырье попадает на переработку чистым, без примесей органического мусора, что существенно упрощает его дальнейшую переработку.
- Для бизнеса: установка фандомата в супермаркетах привлекает в торговые точки социально ответственных покупателей и формирует положительный имидж бренда.
- Для общества: города становятся чище, а объем свалок сокращается.
Переработка вторичного сырья позволяет дать материалам вторую жизнь, значительно снижая нагрузку на экологию и экономя природные ресурсы.
Пластик (бутылки)
- Текстиль и одежда: Из полиэстерового волокна делают флисовые куртки, спортивную форму, рюкзаки, сумки, обувь и даже обивку для автомобильных кресел.
- Строительные материалы: Сырье используют для изготовления тротуарной плитки, полимерно-песчаных люков, черепицы, труб и панелей для заборов.
- Товары для дома и сада: Из вторичного пластика создают щетки, метлы, ведра, контейнеры, цветочные горшки и садовую мебель.
- Новая упаковка и тара: В странах с развитыми технологиями глубокой очистки пластик используют для производства новых бутылок, канистр и упаковочных лент.
Алюминиевые и жестяные банки
- Новая тара: алюминий перерабатывается бесконечное число раз без потери качества. Из старых банок делают новые банки для напитков (цикл возврата на полку магазина может занимать всего около 60 дней).
- Автопром и машиностроение: детали двигателей, радиаторы, элементы кузова автомобилей и велосипедные рамы.
- Строительство: алюминиевый профиль для окон, дверей и фасадных конструкций.
Стекло
- Стеклотара: разбитое стекло (стеклобой) переплавляют для создания новых бутылок и банок для напитков, консервации или парфюмерии.
- Строительные материалы и отделка: стекловата для теплоизоляции зданий, пеностекло, стеклянная мозаика, а также добавка в дорожные покрытия (трассы с добавлением стеклокрошки служат дольше).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" исчезла малоизвестная услуга. Таким наблюдением поделились в сети покупатели.