В "АТБ" не планируют добавлять популярную в Европе услугу, хотя украинцы от нее в восторге

Европейский опыт пока не собираются внедрять в украинской сети

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Сеть супермаркетов "АТБ" пока не планирует устанавливать в своих магазинах автоматы для сбора вторсырья. Речь идет о так называемых фандоматах, которые популярны в Европе и не только.

Об этом сообщили в службе поддержки "АТБ" в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". Там отметили, что информация о подобных планах не поступала.

"Планируется ли введение в супермаркетах автоматов сбора вторсырья? Как это делается в Lidl, Aldi и в других европейских сетях. Не было информации о планах введения автоматов для сбора вторсырья", — сообщили в "АТБ".

В Украине внедряются подобные системы

Добавим, что многие украинцы с нетерпением ждут появление фандоматов в супермаркетах. Не обошлось без ноток пессимизма — один из пользователей считает, что украинцы просто уничтожат эти аппараты.

"В каждом "АТБ" поставить и будет нам счастье"

"Надеюсь, это к нам когда-нибудь дойдет"

"Отличная практика"

"В Украине такие автоматы просто побьют или поломают"

Что такое фандоматы?

Справка: Фандоматы — автоматизированные аппараты для приема использованной тары (пластиковых бутылок и алюминиевых банок). В странах Европы такая система работает десятилетиями: покупая напиток, человек платит небольшую залоговую стоимость за тару, а после возвращает ее через автомат и получает деньги назад.

Почему это выгодно всем?

Для экологии: сырье попадает на переработку чистым, без примесей органического мусора, что существенно упрощает его дальнейшую переработку.

сырье попадает на переработку чистым, без примесей органического мусора, что существенно упрощает его дальнейшую переработку. Для бизнеса: установка фандомата в супермаркетах привлекает в торговые точки социально ответственных покупателей и формирует положительный имидж бренда.

установка фандомата в супермаркетах привлекает в торговые точки социально ответственных покупателей и формирует положительный имидж бренда. Для общества: города становятся чище, а объем свалок сокращается.

Переработка вторичного сырья позволяет дать материалам вторую жизнь, значительно снижая нагрузку на экологию и экономя природные ресурсы.

Пластик (бутылки)

Текстиль и одежда: Из полиэстерового волокна делают флисовые куртки, спортивную форму, рюкзаки, сумки, обувь и даже обивку для автомобильных кресел.

Из полиэстерового волокна делают флисовые куртки, спортивную форму, рюкзаки, сумки, обувь и даже обивку для автомобильных кресел. Строительные материалы: Сырье используют для изготовления тротуарной плитки, полимерно-песчаных люков, черепицы, труб и панелей для заборов.

Сырье используют для изготовления тротуарной плитки, полимерно-песчаных люков, черепицы, труб и панелей для заборов. Товары для дома и сада: Из вторичного пластика создают щетки, метлы, ведра, контейнеры, цветочные горшки и садовую мебель.

Из вторичного пластика создают щетки, метлы, ведра, контейнеры, цветочные горшки и садовую мебель. Новая упаковка и тара: В странах с развитыми технологиями глубокой очистки пластик используют для производства новых бутылок, канистр и упаковочных лент.

Алюминиевые и жестяные банки

Новая тара: алюминий перерабатывается бесконечное число раз без потери качества. Из старых банок делают новые банки для напитков (цикл возврата на полку магазина может занимать всего около 60 дней).

алюминий перерабатывается бесконечное число раз без потери качества. Из старых банок делают новые банки для напитков (цикл возврата на полку магазина может занимать всего около 60 дней). Автопром и машиностроение: детали двигателей, радиаторы, элементы кузова автомобилей и велосипедные рамы.

детали двигателей, радиаторы, элементы кузова автомобилей и велосипедные рамы. Строительство: алюминиевый профиль для окон, дверей и фасадных конструкций.

Стекло

Стеклотара: разбитое стекло (стеклобой) переплавляют для создания новых бутылок и банок для напитков, консервации или парфюмерии.

разбитое стекло (стеклобой) переплавляют для создания новых бутылок и банок для напитков, консервации или парфюмерии. Строительные материалы и отделка: стекловата для теплоизоляции зданий, пеностекло, стеклянная мозаика, а также добавка в дорожные покрытия (трассы с добавлением стеклокрошки служат дольше).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" исчезла малоизвестная услуга. Таким наблюдением поделились в сети покупатели.