Как выжить в поезде во время "африканской" жары: действенные лайфхаки из Threads

Эти вещи помогут облегчить поездку без кондиционера в вагоне "Укрзализныци"

Украину накрыла аномальная жара до +38 градусов. В таких условиях особенно тяжело в пути, например, в вагоне "Укрзализныци", где нет кондиционера.

Пользователь Threads поделилась в соцсети лайфхаками, которые собрала, чтобы пережить дорогу. Украинка основательно подошла к своей задаче.

Пять вещей, которые помогут доехать не перегреться в поезде во время жары:

1. Замороженная вода в бутылке. Несколько часов бутылка размораживается и у вас холодная вода, чтобы пить или делать компрессы.

2. Компрессы. Возьмите с собой маленькое кухонное полотенце. Его можно смачивать водой и прикладывать на шею или лоб. Очень помогает охладиться.

3. Лед в термосе. Очень долго не тает. Можно охлаждать напитки или натираться.

4. Вентилятор со льдом. Можно заказать в Интернете. Обладает емкостью, куда насыпать лед, который можно взять с собой в термосе. Работает от повербанка.

5. Веер или что-то другое, чем можно обмахиваться. Часто очень недооцененная вещь.

Что поможет пережить жару в вагоне УЗ. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, в Украине из-за сильной жары начались проблемы на дорогах. На Варшавской трассе (М-07) 29 июня сильно поплавился асфальт. Некоторые водители вынуждены были выходить из авто, чтобы ветками оградить опасные места. В то же время в Виннице из-за жары покорежило рельсы трамваев, что остановило движение некоторых маршрутов.