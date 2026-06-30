Как выжить в поезде во время "африканской" жары: действенные лайфхаки из Threads
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Эти вещи помогут облегчить поездку без кондиционера в вагоне "Укрзализныци"
Украину накрыла аномальная жара до +38 градусов. В таких условиях особенно тяжело в пути, например, в вагоне "Укрзализныци", где нет кондиционера.
Пользователь Threads поделилась в соцсети лайфхаками, которые собрала, чтобы пережить дорогу. Украинка основательно подошла к своей задаче.
Пять вещей, которые помогут доехать не перегреться в поезде во время жары:
1. Замороженная вода в бутылке. Несколько часов бутылка размораживается и у вас холодная вода, чтобы пить или делать компрессы.
2. Компрессы. Возьмите с собой маленькое кухонное полотенце. Его можно смачивать водой и прикладывать на шею или лоб. Очень помогает охладиться.
3. Лед в термосе. Очень долго не тает. Можно охлаждать напитки или натираться.
4. Вентилятор со льдом. Можно заказать в Интернете. Обладает емкостью, куда насыпать лед, который можно взять с собой в термосе. Работает от повербанка.
5. Веер или что-то другое, чем можно обмахиваться. Часто очень недооцененная вещь.
Напомним, в Украине из-за сильной жары начались проблемы на дорогах. На Варшавской трассе (М-07) 29 июня сильно поплавился асфальт. Некоторые водители вынуждены были выходить из авто, чтобы ветками оградить опасные места. В то же время в Виннице из-за жары покорежило рельсы трамваев, что остановило движение некоторых маршрутов.