Ответ может удивить: что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя

В супермаркетах сети часто идут на встречу клиентам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

При покупках В "АТБ" можно нечаянно задеть и разбить бутылку дорогого алкоголя. Однако в сети знают, как выйти из этой неприятной ситуации.

О том, что делать "Телеграф" спросил в чате поддержки "АТБ". Там дали интересный ответ.

На вопрос: "Если я нечаянно разбил бутылку дорогого алкоголя, задев рукой, пока разворачивался в проходе. Обязан ли я платить, если проход был узким?", в АТБ дали четкий ответ. Оператор Александр ответил, что покупателю будет предложен нетривиальный выход этой ситуации.

"Если это было сделано ненамеренно, вам могут только предложить оплатить. То есть покупатель имеет право отказаться", — пояснил оператор.

Ответ чатбота АТБ на вопросы Телеграфа

Может ли охрана "АТБ" самостоятельно задерживать покупателей?

Также, по словам сотрудника "АТБ", охранники, стоящие на входе в магазин "АТБ", не имеют права силой задерживать покупателя, даже если у них возникло подозрение, что он может быть причастен к краже товаров. В то же время, это может сделать частная охрана, которую вызвала администрация супермаркета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели чаще всего воруют у "АТБ".