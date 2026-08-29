Что чаще всего воруют в "АТБ". Список вас удивит дважды

Под угрозой не только мелкий товар с прикассовых стоек

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В сети "АТБ" рассказали, какие товары чаще всего пытаются украсть посетители. Этот список достаточно неожиданый: во-первых, в нем нет алкоголя, а во-вторых, люди воруют не только для себя, но и для своих любимцев.

Как заявили представители сети "АТБ", чаще всего из супермаркетов пытаются украсть сливочное масло, шоколадные глазированные сырки, корм для животных в стограммовых пачках. Кроме того, пытаются потянуть все мелкие товары, расположенные в прикассовой зоне магазинов.

В "АТБ" заподозрили покупателя в краже — могут ли его обыскать

Законодательство Украины запрещает принудительную проверку сумок или карманов без согласия клиента. Такие действия могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни или даже незаконное задержание, пояснили на сайте "Торгсофт".

Что чаще всего воруют в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Даже если "АТБ" заподозрили посетителя в краже, работники магазина не имеют права обыскивать его без его согласия. Все, что им позволено сделать, — попросить человека добровольно показать содержимое его сумки или карманов.

Если человек согласился это сделать, он сам должен вытащить и показать свои вещи. Работник магазина не имеет права этого делать.

В случае обоснованного подозрения представитель магазина может вызвать полицию. В этом случае магазин должен предоставить стражам порядка доказательства возможной кражи — сработала рамка сигнализации на выходе, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительное действие, продавец, охранник или кто-то из покупателей стали свидетелями возможного правонарушения.

Человек, которого обвиняют в краже, имеет право:

требовать доказательства (например, видео)

отказаться идти в другое помещение (например, в комнату охраны)

обратиться в полицию, суд или инспекцию по защите прав потребителей относительно клеветы, унижения достоинства и порчу морального состояния

Как писал Телеграф, совладелец "АТБ" Виктор Карачун рассказывал, что в 1993 году, когда создавался бизнес, владельцы опасались, что посетители супермаркетов будут воровать товар с полок, если тот будет в открытом доступе. Рассматривалась торговля в формате "гастроном" — через прилавок.