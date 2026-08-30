Відповідь може здивувати: що буде, якщо в "АТБ" розбити пляшку дорогого алкоголю
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В супермаркетах мережі часто йдуть на зустріч клієнтам
Під час покупок В "АТБ" можна ненароком зачепити та розбити пляшку дорогого алкоголю. Проте в мережі знають, як вийти з цієї неприємної ситуації.
Про те, що робити "Телеграф" запитав у чатботі підтримки "АТБ". Там надали цікаву відповідь.
На запитання: "Якщо я ненавмисно розбив пляшку дорогого алкоголю, зачепивши рукою, поки розвертався у проході. Чи зобов'язаний я платити, якщо прохід був вузьким?", в АТБ надали чітку відповідь. Оператор Олександр відповів, що покупцю запропонують нетривіальний вихід цієї ситуації.
"Якщо це було зроблено ненавмисне, вам можуть тільки запропонувати сплатити. Тобто покупець має право відмовитись", — пояснив оператор.
Чи може охорона "АТБ" самостійно затримувати покупців?
Також, за словами співробітника "АТБ", охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра, що він може бути причетний до крадіжки товарів. Водночас це може зробити приватна охорона, яку викликала адміністрація супермаркету.
Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці найчастіше крадуть в "АТБ".