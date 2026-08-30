Відповідь може здивувати: що буде, якщо в "АТБ" розбити пляшку дорогого алкоголю

В супермаркетах мережі часто йдуть на зустріч клієнтам

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Під час покупок В "АТБ" можна ненароком зачепити та розбити пляшку дорогого алкоголю. Проте в мережі знають, як вийти з цієї неприємної ситуації.

Про те, що робити "Телеграф" запитав у чатботі підтримки "АТБ". Там надали цікаву відповідь.

На запитання: "Якщо я ненавмисно розбив пляшку дорогого алкоголю, зачепивши рукою, поки розвертався у проході. Чи зобов'язаний я платити, якщо прохід був вузьким?", в АТБ надали чітку відповідь. Оператор Олександр відповів, що покупцю запропонують нетривіальний вихід цієї ситуації.

"Якщо це було зроблено ненавмисне, вам можуть тільки запропонувати сплатити. Тобто покупець має право відмовитись", — пояснив оператор.

Відповідь чатбота АТБ на запитання Телеграфа

Чи може охорона "АТБ" самостійно затримувати покупців?

Також, за словами співробітника "АТБ", охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра, що він може бути причетний до крадіжки товарів. Водночас це може зробити приватна охорона, яку викликала адміністрація супермаркету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці найчастіше крадуть в "АТБ".